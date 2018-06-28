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Saman balyası yüklü kamyonet alev alev yandı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Bayat ilçesinde, elektrik tesisatından çıkan yangın sonucu alevlerin sardığı saman balyası yüklü kamyonet, hurdaya döndü

28 Haziran 2018 12:25

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Bayat ilçesinde, elektrik tesisatından çıkan yangın sonucu alevlerin sardığı saman balyası yüklü kamyonet, hurdaya döndü. 
Musa Baydil, gece saatlerinde, tarlada saman balyası toplarken, 46 DP 887 plakalı kamyonetini Sağpazar köyü Dağyolu mevkisinde çalışır durumda bıraktı. Bu sırada, iddiaya göre, elektrik tesisatından yangın çıktı. Saman balyaları tutuşurken, alevleri görenler, Bayat Belediyesi itfaiye ekibine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kamyonetten yükselen alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 

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