Saman / bahar nezlesinin tedavisi nasıl yapılır?

Saman / bahar nezleli çocuk, uzman hekim tarafından tedavi edilmeli ve izlenmelidir.



Tedavinin esas amacı hastalık belirtilerini kontrol etmek ve hastanın yaşam kalitesini düzeltmektir. Ayrıca hastalığın neden olabileceği sinüzit ve kulak iltihabı gelişimini önlemektir.



Çevresel alerjenlerden kaçınma tedavinin en önemli bölümlerinden biridir. Çünkü çocuğun çevrede karşılaşacağı alerjenler hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasına ya da alevlenmesine neden olur. Bu nedenle ev tozu, polen, mantar, ağaç-çimen polenli, hayvan tüyü gibi alerjenlerden korunma önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Örneğin; ev tozu alerjisi için yastık, yorgan, yatak kılıfları kullanmak, evin içinde duvardan duvara halı kullanmamak, çocuğun odasında tüylü oyuncaklar bulundurmamak ev tozu alerjisinden korumada önemlidir.



En sık kullanılan ilaçlar; antihistaminikler ve burun içine sıkılan kortizonlu spreylerdir. İlaçlar hekim tarafından hastalığın şiddeti ve hastanın durumu değerlendirilerek verilmelidir.



Antihistaminikler esas olarak burundaki kaşıntıyı, akıntıyı ve hapşırığı azaltan ilaçlardır. Hekim tarafından önerilen sürede düzenli kullanıldığında yararlıdırlar. Koruyucu olarak kullanımlarında alerjenle karşılaşmadan 2 ila 5 saat önce verilmeleri gerekir.



Burun içine uygulanan kortizonlu spreyler alerjik rinit tedavisinde çok etkili ilaçlardır. Burundaki kaşıntı, akıntı, hapşırık ve tıkanıklığı giderirler. Yararlı etkilerini görebilmek için hekim tarafından önerilen sürede ve düzenli olarak kullanılmaları gereklidir. Önerilen dozlarda çocuğun büyümesi üzerinde yan etkileri yoktur. Burunda kuruluk ve yüzde 5 oranında burun kanamasına neden olabilir. Bunları önlemek için ilacı uygulamadan önce serum fizyolojikle iyi bir burun bakımı uygulamak gereklidir.



Çocukların klinik bulguları, alerjen duyarlılığı ve tedavi yanıtlarına göre alerji aşıları (alerjen immünoterapi) çok yararlıdır. Ancak sadece ve sadece çocuk alerji uzmanı tarafından uygulanmalıdır. KBB, Göğüs, Dermatoloji veya diğer bir hekim tarafından çocuğa uygulanmamalıdır. Aksi takdirde bu tedavi yöntemi zararlara, yan etkiye yol açabilir.

Alerjik rinitli çocuklar mutlaka izlenmelidir. Bu izlemde hastalığın tıbbi tedavisi, psikososyal zararları ve günlük yaşamına uygun bir izlem olmalıdır. Bu çocuğun astım açısından yüksek riske sahip olduğu bilinmeli ve bulgular önceden kestirilip gerekli önlemler alınmalıdır.



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