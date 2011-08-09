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Dünya

ŞAM'A DİYALOG ÇAĞRISI BRASILIA (A.A)

09 Ağustos 2011 22:45

-ŞAM'A DİYALOG ÇAĞRISI BRASILIA (A.A) - 09.08.2011 - Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'dan bir heyetin yarın Suriye hükümetinden yetkilerle görüşeceği bildirildi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye hükümetinin rejim karşıtı göstericilere şiddet kullanmaktan vazgeçmesini istemek ve diyalog çağrısında bulunmak için Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'dan bir heyetin Şam'da yetkililerle görüşeceğini belirtti. Sözcü, Brezilya temsilcisinin şu an Şam'da bulunduğunu ve meslektaşlarıyla görüşmesinin beklendiğini, Suriye hükümetinden yetkililerle toplantının yarın öngörüldüğünü söyledi.

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