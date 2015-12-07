Şam yönetimi, Suriye ordusu askerlerini vuran ABD'yi BMGK'ya şikayet etti

Suriyeli yönetimi, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava operasyonlarında Suriye ordusuna mensup askerlerin öldürülmesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulunduğu belirtildi. Suriye ordusu askerlerinin hayatını kaybettiği, SOHR (Suriye İnsan Hakları Gözlemevi) tarafından duyurulmuş; Şam yönetiminin de onayladığı olay ABD tarafından reddedilmişti.

Sputnik'in haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait uçakların, büyük kısmı IŞİD’in elinde olan Deyr Ez Zor’daki bir ordu kampını vurduğunu duyurdu.

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Suriye hükümetinden bir kaynak da RİA Novosti ajansına verdiği demeçte “Hava saldırısı Deyr Ez Zor’da Suriye ordusuna ait ve mühimmatın olduğu kampı vurdu. Elimizdeki bilgilere göre, 4 asker öldü, 16 asker de yaralandı. 2 tank da hasar gördü. ABD öncülüğündeki koalisyonun işi" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 4 koalisyon jetinin ordu kampına dün 9 füze gönderdiği, 3 askerin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı belirtildi. Olayı 'alenen saldırganlık' olarak niteleyen ve BM Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini vurgulayan yetkililer, "ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki samimiyetsizliğinni gözler önüne serildiğini" savundu. Ayrıca BM Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) koalisyonun şikayet edildiği 2 mektup gönderildi.

Öte yandan ABD, Suriye ordusuna ait kampı vurduğunu yalanladı. Koalisyon Sözcüsü Steve Warren, "Haberleri gördük, ama dün Deyr Ez Zor'un söz konusu kısmında hiç operasyon düzenlemedik" dedi. Warren, bölgede vurdukları tek yerin askerlerin öldürüldüğü söylenen noktanın 55 km uzağında olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk da Twitter hesabından aynı açıklamayı yaptı.



