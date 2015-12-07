T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye askerlerine havadan darbe

Suriyeli muhalifler, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava operasyonlarında ilk kez hükümet kuvvetlerine bağlı Suriye askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu.

07 Aralık 2015 15:08


Gözlemcilerden alınan haberlere göre Suriye iç savaşında ilk kez ABD liderliğindeki koalisyonun düzenlediği bir hava saldırısında hükümet kuvvetlerine bağlı askerler öldürüldü. Muhalefeti destekleyen Suriye İnsan Hakları İzleme merkezinin bildirdiğine göre, Suriye'nin, İslamcı IŞİD milisinin kontrolündeki Deyr el Sur vilayetinde düzenlenen saldırıda dört Suriye askeri öldürüldü. Bombardımanda 13 askerin de yaralandığı bildirildi.

Suriye hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalarda saldırıda ölenlerin olduğu ve birçok aracın tahrip edildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri söz konusu vilayetteki IŞİD militanlarına sürekli hava saldırısı düzenliyor. Muhalefet kaynaklarınca saldırıda bir kadın ile iki çocuğunun da can verdiği bildirildi. Suriye'nin doğusundaki vilayet IŞİD'in merkezi Rakka'nın, cihatçı teröristlerin denetimindeki Irak'taki bölgelerle bağlantısını sağlıyor. IŞİD'in başlıca gelir kaynağını oluşturan petrol tesisleri de bu bölgede bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeliSuriyeABDHaklarıIŞİDDeyrSurRakkaIrakDeutsche Welle Türkçe DW Reuters AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24