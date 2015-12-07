Suriye askerlerine havadan darbe



Gözlemcilerden alınan haberlere göre Suriye iç savaşında ilk kez ABD liderliğindeki koalisyonun düzenlediği bir hava saldırısında hükümet kuvvetlerine bağlı askerler öldürüldü. Muhalefeti destekleyen Suriye İnsan Hakları İzleme merkezinin bildirdiğine göre, Suriye'nin, İslamcı IŞİD milisinin kontrolündeki Deyr el Sur vilayetinde düzenlenen saldırıda dört Suriye askeri öldürüldü. Bombardımanda 13 askerin de yaralandığı bildirildi.

Suriye hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalarda saldırıda ölenlerin olduğu ve birçok aracın tahrip edildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri söz konusu vilayetteki IŞİD militanlarına sürekli hava saldırısı düzenliyor. Muhalefet kaynaklarınca saldırıda bir kadın ile iki çocuğunun da can verdiği bildirildi. Suriye'nin doğusundaki vilayet IŞİD'in merkezi Rakka'nın, cihatçı teröristlerin denetimindeki Irak'taki bölgelerle bağlantısını sağlıyor. IŞİD'in başlıca gelir kaynağını oluşturan petrol tesisleri de bu bölgede bulunuyor.