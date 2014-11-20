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Sam: Yırca'da kesilen zeytin ağaçlarıyla, IŞİD kurbanları aynı

Leman Sam, 'kurban' tweetinden sonra IŞİD'in öldürdüğü insanlarla ağaçları bir tuttu

20 Kasım 2014 10:15

Sanatçı Leman Sam, “Yırca’da kesilen zeytin ağaçları var ya, o zeytin ağaçlarıyla IŞİD’in yatırıp kestiği adamların arasında hiçbir fark yok” dedi.

İstanbul Cihangir’de bir gazetecinin sorularını yanıtlayan Leman Sam, “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır” tweetiyle yanlış anlaşıldığını söyledi.

Cenker Tezel’in Hürriyet’teki haberine göre, Sam, “Ben bu konuda tekrar konuşmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim; Yırca’da kesilen zeytin ağaçları var ya, o zeytin ağaçlarıyla IŞİD’in yatırıp kestiği adamların arasında hiçbir fark yok”  dedi. 

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