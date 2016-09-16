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BBC Türkçe

Şam yakınlarında şiddetli çatışmalar çıktı

Suriye'de çatışmasızlığın devam ettiği belirtilse de, başkent Şam'ın kırsal kesimlerinde yoğun çatışmaların başladığı belirtiliyor.

16 Eylül 2016 15:46

Suriye'de çatışmasızlığın devam ettiği belirtilse de, başkent Şam'ın kırsal kesimlerinde yoğun çatışmaların başladığı haberleri geliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye ordusu yetkilileri, Şam'a doğudan girmeye çalışan muhalif grupların Cobar kasabasında orduyla çatışmaya girdiğini aktardı.

Yetkili, orduyla çatışanların hangi gruba bağlı olduğuna dair ise bir bilgi vermedi.

AFP muhabiri Cobar'dan çok sayıda roket ve havan mermisinin patlama sesinin geldiğini aktarıyor.

Ülkenin kuzeyindeyse Halep'e insani yardımın bugün ulaşması bekleniyor.

Suriye ordusunun kuşatması altındaki doğu Halep'e giden Castello yolu üzerinde Rus askerlerinin güvenliği sağlamaya başladığı belirtildi.

Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Castello yolunu tutan Suriye ordusunun geri çekildiğini, yerineyse Rus askerlerinin geldiğini aktardı.

Salı günü Türkiye sınırını geçerek Suriye'ye giren ve yaklaşık 40 bin Halep'liye yardım taşıyan tırlar, henüz Halep'e girebilmiş değil.

Muhalifler ve Şam yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yardım konvoyunun güvenliğinden endişe ediliyordu.

Castello yolunun güvenliğinin sağlanmasıyla yardımın Halep'e bugün günün ilerleyen saatlerinde girmesi bekleniyor.

Pazartesi günü ABD ve Rusya dışişleri bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov tarafından açıklanan çatışmasızlık anlaşması kapsamında, çatışmaların büyük ölçüde iki ülkenin IŞİD ile 'terör örgütü' olarak sınıflandırılan diğer örgütleri birlikte hedef almaya başlaması bekleniyor.

Associated Press haber ajansı, Rusya'lya kurulacak müşterek koordinasyon merkezi için ABD'nin daha fazla askeri teçhizatı Suriye'de konuşlandırması olası.

Ajansa bilgi veren ABD'li Savunma Bakanlığı kaynakları, koordinasyon için ne tip askeri teçhizatın ve ne kadar personelin gerekeceği konusunu değerlendirdiklerini aktarıyor.

Özellikle daha fazla sayıda askeri danışmanın ve hedef belirleme uzmanının bölgeye gönderilmesinin olası olduğu ifade ediliyor.

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