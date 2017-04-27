T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Şam: TSK’nın operasyonu bir egemenlik ihlalidir

TSK’nın Kuzey Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatına Irak’tan sonra Suriye hükümetinden de kınama geldi

27 Nisan 2017 00:06

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, devlet haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada, “Suriye, bu saldırganlığın uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesini zedelediğini teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisinin, "Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiğini" ifade ettiği belirtildi.

YGP'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD de, Türkiye'nin hava saldırılarını eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner TSK'nın hava saldırılarını koalisyon güçlerinin onaylamadığını vurgulayarak, Türkiye'ye konuyla ilgili kaygılarını ilettiklerini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı operasyonu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali' diye nitelendirerek kınamıştı. Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) bir açıklama yaparak, 'hava harekatında bir medya merkezi, yerel radyo istasyonu, iletişim merkezi ve bazı askeri kurumların hedef alındığını bildirmişti. YPG açıklamasında bazı savaşçıların öldüğü, yaralılar bulunduğu bilgisi verildi, ancak rakam verilmedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği hava operasyonunda Suriyeli YPG güçlerinin yanı sıra "yanlışlıkla" beş peşmergenin öldüğü açıklanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA/SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TSK Kuzey IrakSuriyeIrakDışişleri BakanlığıSanaBirleşmiş Milletler AnlaşmasıSuriye Demokratik GüçleriABDTürkiyeDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner TSKKürtlerdenHalk Savunma BirlikleriSilahlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24