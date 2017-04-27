Şam: TSK’nın operasyonu bir egemenlik ihlalidir

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, devlet haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada, “Suriye, bu saldırganlığın uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesini zedelediğini teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisinin, "Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiğini" ifade ettiği belirtildi.

YGP'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD de, Türkiye'nin hava saldırılarını eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner TSK'nın hava saldırılarını koalisyon güçlerinin onaylamadığını vurgulayarak, Türkiye'ye konuyla ilgili kaygılarını ilettiklerini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı operasyonu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali' diye nitelendirerek kınamıştı. Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) bir açıklama yaparak, 'hava harekatında bir medya merkezi, yerel radyo istasyonu, iletişim merkezi ve bazı askeri kurumların hedef alındığını bildirmişti. YPG açıklamasında bazı savaşçıların öldüğü, yaralılar bulunduğu bilgisi verildi, ancak rakam verilmedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği hava operasyonunda Suriyeli YPG güçlerinin yanı sıra "yanlışlıkla" beş peşmergenin öldüğü açıklanmıştı.

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DW/DPA/SÖ/GA