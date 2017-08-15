Şam Ticaret Fuarı 5 yıldır ilk kez yeniden açılıyor

Suriye'nin savaş öncesi ekonomi takviminin en önemli organizasyonu olan Uluslararası Şam Ticaret Fuarı beş yıldır ilk kez yeniden düzenleniyor. 23 ülkeden çok sayıda şirketin katılacağı fuarda Batılı şirketler de yer alıyor.

Fuar yönetimi Britanya, Fransa ve Almanya'nın da fuarda mal ve hizmetlerini tanıtacağını açıkladı. Fuar müdürü Fares el-Kartally Fransız Haber Ajansına (AFP) Suriye'ye düşmanca tavır takınan ülkelerin davet edilmediğini ancak fuara katılmak istediğini duyuran yabancı şirketlerin doğrudan ya da Suriye işletmeleri aracılığıyla Şam'a gelmesinde sakınca görmediklerini söyledi.

İlk kez 1954 yılında düzenlenen ve Arap ülkelerinin ilk fuarı unvanını taşıyan Şam Ticaret Fuarı Perşembe günü başlayıp 10 gün sürecek. Kartally fuarın yeniden açılmasında ülkenin birçok bölgesine huzur ve istikrarın avdet etmesinin rol oynadığını ve fuarın ülkenin yeniden imarındaki ilk adım olmasını temenni ettiklerini belirtti.

İç savaş Suriye ekonomisini yerle bir etti

Şam Ticaret Fuarı son kez, huzursuzlukların 2011 yılında patlak vermesinden birkaç ay sonra düzenlenmişti. Dünya Bankası iç savaşın Suriye'ye 226 milyar dolar kaybettirdiğini ve bu meblağın, Suriye'nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın dört katına tekabül ettiğini duyurmuştu.

Fuarda, savaştan önce Suriye ekonomisinin omurgasını oluşturan tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörler için 49 bölüm ayrıldı. Organizatörler, iç savaş nedeniyle tekstil sektörünün küçüldüğünü ve yerini tarımcılığa bıraktığını açıkladılar.

Suriye Uluslararası Sergi ve Fuarlar Kamu Kurumu (PEIFE) verilerine göre fuara resmen katılacak ülkeler arasında Ermenistan, Rusya, Çin, Mısır, İran, Irak, Küba, Filistin, Brezilya ve Venezuela da bulunuyor. Listede Türkiye yer almıyor.

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DW, afp/AG, BK