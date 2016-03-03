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Dünya
Deutsche Welle

Şam rejimi ve Moskova'ya ağır suçlama

Uluslararası Af Örgütü, Londra'da düzenlenen basın toplantısında, Şam rejimini ve Rusya'yı Suriye'deki hastaneleri hedef alarak kasten vurmakla suçladı. Örgüt, bu tutumun 'stratejik' olduğunu öne sürdü.

03 Mart 2016 15:28


Uluslararası Af Örgütü, elde ettikleri verileri doğrultusunda Şam rejimi ve Rusya'ya ağır suçlamalar yöneltti. Londra'da düzenlenen basın toplantısında örgüt adına konuşan Tirana Hassan, "Suriye ve Rus güçleri, sağlık tesislerini kasten vuruyor ve bu şekilde de devletler hukukunu ihlal ediyorlar" diye konuştu.

Hassan, "Askeri stratejinin bir parçası olarak hastaneleri tahrip etmeleri gerçekten dehşet verici" diye sözlerini sürdürdü. Halep çevresinde muhaliflerin kontrolündeki hastanelerin Rus ve Suriye birliklerinin hedefi olduğunu belirten Hassan, çatışma olmayan bölgelerdeki bu saldırıların bölge insanlarına kaçmaktan başka seçenek bırakmadığını da vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü, sistematik bombardımanların son üç aydır meydana geldiğine dikkat çekti. Batı ülkeleri de Şam ve Moskova'yı hastaneleri hedef almakla suçlamıştı. Ancak Moskava suçlamaları kabul etmiyor.

Suriyeli insan hakları örgütlerine göre, Rus ve Suriye birlikleri şimdiye kadar en az 27 hastaneye saldırı düzenledi. Bu hastanelerden 8'inin Halep bölgesinde olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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