Şam: Kimyasal silah kullanmadık, kullanmayacağız

Açıklamayı yapan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, saldırıda kimyasal gaz kullanılıp kullanılmadığına yönelik daha önce yapılan araştırmalara atıfla, bu tür soruşturmaların siyasete alet edilmemesi gerektiğini kaydetti. Muallim, soruşturmanın Şam kaynaklı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı sadece bu söylediği şartlar altında kimyasal saldırı soruşturmasına onay verebileceklerini söyledi.

Muallim ülkesinin İdlib yakınındaki kimyasal gaz kullanıldığı öne sürülen saldırıya ilişkin olarak ülkesine yöneltilen suçlamaları bir kez daha geri çevirdi ve hava kuvvetlerinin radikal dinci El Nusra Cephesi’nin mühimmat deposunu hedef aldığı görüşünü savundu. Suriye Dışişleri Bakanı, Nusra Cephesi ve IŞİD gibi radikal örgütlerin yerleşim yerleri yakınında Irak ve Türkiye’den getirilen kimyasal silahları depoladığına dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanı hiçbir biçimde kimyasal silah kullanmadıklarını öne sürdü. “Suriye ordusu kendi halkımıza karşı da, hatta kendi halkımızı öldüren teröristlere karşı bile bu tür silahları hiçbir zaman kullanmamıştır, kullanmayacaktır” dedi.

Salı günü Han Şeyhun yakınlarında muhaliflerin mühimmat deposuna hava bombardımanı düzenlendiğini belirten Kremlin ise Suriye'de "büyük bir suç” işlendiği teslim etti, ancak ABD'nin yönelttiği suçlamaların "objektif” verilere dayanmadığı görüşünü de savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu korkunç saldırının arkasında Beşar Esad yönetimindeki Suriye rejiminin olduğu konusunda kuşku kalmamıştır” şeklinde konuşmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kurbanlar üzerinde kimyasal gaz kullanıldığı yönünde semptomlara rastlanılan saldırıda 72 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki aktivistler hayatını kaybedenlerin sayısının 86'ya yükseldiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildiriyor.

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reuters/afp/dpa/ÇA, GA