Şam duyurdu; Suriye'de ilk yeni tip Koronavirüs vakası

T24 Dış haberler

9 senedir iç savaşın sürdüğü Suriye'de ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü. Bu vesileyle Türkiye'nin tüm sınır komularında en az bir vaka tespit edilmiş oldu.

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıcı, ilk vakanın 20 yaşında bir kadın olduğunu ve "gerekli tüm önlemlerin alındığını" ifade etti. Virüsü taşıdığı tespit edilen kadın karantinaya alındı.

Yıllardır süren iç savaş sebebiyle sağlık sistemi çoğu bölgede işlemez hale gelen Suriye'de geçen haftalarda Koronavirüs vakaları görüldüğüne dair iddialar vardı. Şam, herhangi bir vakayı gizlemediklerini ifade ederek bu iddiaları yalanladı.

Birleşmiş Milletler ve insani yardım çalışanları salgının Suriye'de büyümesinin yıkıcı etkileri olacağına inanıyor.

Şam, geçen günlerde okul, park, restoran ve bazı kamu kurumlarının geçici süreyle kapatılması yönünde karar vermişti. Ülkede toplu taşıma da durduruldu.

Devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, olası bir salgın sebebiyle af kararı aldı.