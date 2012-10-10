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Dünya

Şam, BM'nin tek taraflı ateşkes teklifini reddetti

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi’den geldi.

10 Ekim 2012 21:56

 

Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un 'tek taraflı ateşkes' teklifini geri çevirdi.
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un tek taraflı ateşkes çağrısı, Suriye yönetimince reddedildi. 
 
Şiddet olaylarına öncelikle isyancı güçlerin son vermesi gerektiğini söyleyen Makdisi, "Genel Sekreter'den Suriye'deki silahlı gruplar üzerinde etkisi olan ülkelere elçi göndermesini istedik. Bu yolla şiddet olaylarını noktalayabiliriz" diye konuştu.
 
Ban Ki Mun, geçtiğimiz günlerde Paris'te katıldığı bir toplantıda, Suriye hükümetini tek taraflı ateşkes ilan etmeye çağırmış, bu sayede muhalif güçlerin buna uyacağını söylemişti.
 

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