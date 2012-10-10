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Dünya

Suriye: Türkiye'yle savaş istemiyoruz ama kendimizi korumaya da hazırız!..

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Makdissi, Akçakale'de yaşanan olayın bir kaza olduğunu dile getirdi

10 Ekim 2012 20:50

 

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdissi, Akçakale'de beş Türk vatandaşının ölümüne neden olan top atışını araştırdıklarını belirterek, "Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz , kendimizi korumaya da hazırız" dedi.
 
Bloomberg'e konuşan Cihad Makdissi, "Suriye şu anda meşru müdafaa konumunda ve ona göre hareket edecek. Ancak askeri anlamda Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz" dedi.
 
 

'Akçakale bir kazaydı'

 
 
Akçakale'de yaşananların saldırı değil kaza olduğunu belirten Suriyeli diplomat, "Bu olay bölgede bulunan silahlı grupların varlığından kaynaklandı" dedi.
 
Rusya'nın Sesi Radyosu'nun internet sitesindeki habere göre, Ermeni radyosu "Van"a da bir röportaj veren Makdissi, Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Makdissi, savaşı açan ilk ülke olmak istemediklerini ancak Türkiye'nin olası bir saldırısında kendilerini korumaya hazır olduklarını ifade etti.
 
Suriye ordusunun "yurt dışındaki belli güçler tarafından desteklenen teröristlere karşı savaştığını" söyleyen Makdissi, bu gruplar silah bırakana kadar demokratik çözümün imkansız olduğunu belirtti.
 

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Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdissi

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