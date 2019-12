Salzburg, Say ile açılıyor

T24 - Avrupa'nın en önemli ve saygın müzik etkinliği olan Salzburg Festivali'nin açılış konserini, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü piyanist Fazıl Say verecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un en başarılı orkestrası'' olarak görüldüğü için Salzburg'a davet edilen orkestra, Şef Sascha Goetzel yönetiminde 25 Temmuzdaki açılış programında sahne alacak.



Orkestra konserde, Ulvi Cemal Erkin'in ''Köçekçe'' adlı eseri ile yeni CD'lerinde bulunan Hindemith ve Respighi yapıtlarını seslendirecek. Fazıl Say da Mozart'ın 12. Piyano Konçertosu ve bu konser için bestelediği ''Solo Piyano ve Orkestra İçin'' yapıtının dünya prömiyerini gerçekleştirecek.



Öte yandan, Borusan, İstanbul ile Salzburg arasında kurulan kültür köprüsünü pekiştirmek amacıyla festivalin proje sponsoru da oldu. 2011 yılından itibaren başlayacak bu sponsorluk kapsamında Borusan, Salzburg Festivali'nde her yıl Londra Filarmoni, New York Filarmoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarını ağırlayacak.