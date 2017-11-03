Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0

İSTANBUL, (DHA)
STAT: Red Bull Arena
HAKEMLER: Paolo Mazzoleni, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo
SALZBURG: Stankovic, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Samassekou, Haidara (Dk. 74 Yabo), Berisha, Wolf (Dk. 69 Minamino), Dabbur, Gulbrandsen (Dk. 87 Schlager)
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Moke, Ferhat, Bourabia, Jonsson (Dk. 46 Ali Çamdalı), Ömer Ali, Musa (Dk. 62 Fofana), Milosevic (Dk. 89 Volkan), Evouna
SARI KARTLAR: Jonsson, Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4\'üncü hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Salzburg ile 0-0 berabere kaldı.