Salvini'den partisinin mal varlığına el konulması kararına tepki: 'Tek örneği Türkiye'

İtalya'da hükümet ortağı ve anketlere göre en büyük desteğe sahip parti olan Lig'in hesaplarına el konulması kararı sonrası Lig lideri Matteo Salvini hukukun siyasete alet edildiğini iddia etti ve böyle bir durumun daha önce bir tek Türkiye'de yaşandığını söyledi.

Lig'in eski lideri Umberto Bossi, oğlu Renzo Bossi ve partinin eski saymanı Francesco Belsito, partinin 2008-2010 yılları arasında devletten aldığı ödenekleri zimmetlerine geçirmekten suçlu bulunmuştu.

Geçen yılki bu mahkumiyet kararı sonrası savcılık, Lig'in o dönem devletten aldığı 49 milyon euroluk devlet ödeneğini iade etmesini istiyordu. Yargıtay, savcılığın Lig'in mal varlıklarına el konulması talebini kabul etmiş ve davayı Genova İnceleme Mahkemesi'ne yönlendirmişti. Bu mahkemeden dün çıkan karar da partinin her türlü mal varlığına el konulabileceği şeklinde oldu.

Lig lideri ve mevcut hükümetin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini bu karara tepki gösterdi.

La Stampa gazetesine bir mülakat veren Salvini, mahkeme kararının siyasi olduğunu iddia etti ve bu durumu Türkiye'ye benzetti. La Stampa'nın manşetten verdiği söyleşide Salvini, "Belli ki birileri Salvini'nin iktidara geldiğini kabul etmek istemiyor" dedi. Gazetenin "Bu birileri yargıçlar mı?" diye sorması üzerine de Salvini şunları söyledi:

"Elbette. Lig'in maruz kaldığı şey, eşi görülmemiş bir siyasi yargılamadır. Aslında bu vakanın bir örneği var: Türkiye'de benzer bir şey yaşandı. Bir partinin tüm malvarlığına, nihai mahkumiyet kararı olmaksızın el koyulmuştu, sonra da mahkeme bu paraları iade etmek zorunda kalmıştı."

Salvini Türkiye'de yaşanan benzer vakayla ilgili daha fazla detay vermese de 2012 yılında Anayasa Mahkemesi CHP'nin 3 milyon euro değerinde mal varlığına el konulmasına karar vermişti.

CHP'nin 2007-2009 dönemine ait hesaplarının incelenmesi sonucu bazı harcamaların kurallara aykırı bulunması üzerine bu karar alınmıştı. Ancak dava CHP tarafından 2013'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmış ve AİHM mal varlıklarına el koyma kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bularak Türkiye'yi tazminata mahkum etmişti.

Lig partisinin eski yöneticileri hakkındaki mahkumiyet kararları halen temyiz aşamasında. Mahkumiyet kararı temyizde bozulursa Lig'in el konulan mal varlıklarının iade edilmesi gerekecek. Ancak savcılık önlem olarak partinin mal varlıklarına el konulmasını talep ediyordu.

Lig'in halen 3 milyon euro değerinde mal varlığına el konulmuş durumda. Lig'in avukatları partinin kasasında yaklaşık 5.5 milyon euro bulunduğunu savunuyor. Ancak parti fonlarının yurtdışına kaçırılmış olabileceğinden de şüpheleniliyor.

İtalya'da geçen Mart ayında yapılan seçimlerde yüzde 17 oy alarak üçüncü parti olan Lig, Haziran ayında koalisyon hükümetiyle iktidara geldikten sonra ise desteğini artırarak birinci partiliğe yükselmiş görünüyor. Bu hafta içinde yayımlanan bir ankete göre Lig halen yüzde 32.2'lik desteğe sahip.