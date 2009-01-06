Şalvarın muhteşem dönüşü

80'li yıllarda kadınların severek giydiği şalvar tekrar moda oldu. Rahat olduğu ve her vücut tipine uyduğu için tercih edilen şalvarı, uzun boylu kadınlar kısa olanlara göre daha iyi taşıyor..



O yılları yaşayan çoğu kişinin burun kıvırdığı 80'ler modası, bu sezon birçok koleksiyonda etkisini gösteriyor. Balon etekler, ekoseler, vatkalardan sonra 80'lerden günümüze taşınan ve bu yıl yeniden gündemimize giren akımlardan biri de şalvar kesimli pantolonlar.



Rahatlığı seviliyor



Sezonun en havalı seçimleri arasında yer alan şalvar, günlük hayatın ve şık davetlerin vazgeçilmez parçalarından biri oldu. Daha çok rahatlığı nedeniyle tercih edilen şalvarı giymek biraz zor aslında... Çünkü şalvarla giyeceğiniz üstü doğru seçmek çok önemli. Bir de boyu kısa olanların bu modadan uzak durmasında yarar var. Zira şalvar, kısa boyluyu iyice basık gösteriyor! Paçaları oldukça dar, üst tarafı ise bol mu bol olan şalvar, vücut hatlarını kapattığı için hemen her vücut tipinin kullanabildiği bir giysi. Ama şalvarın modern ve şık durması için, dar kesimli bir üstle kombinlenmesi gerekiyor. Şık bir üstle kombinlendiğinde bir davete de rahatlıkla giyilebilen şalvar, dünya yıldızlarının yanısıra Türkiye'deki ünlülerden de ilgi görüyor.



Ünlüler seviyor



Özellikle ünlü modacı Marc Jacobs'un yeniden hayatımıza soktuğu şalvarı, yurtdışında Naomi Campbell, Diana Kruger ve Ashley Olsen sık sık giyiyor. Bu ilginç kesimli pantolon, Türkiye'de ise Eda Taşpınar, Didem Erol ve Berna Laçin gibi isimler tarafından tercih ediliyor.

