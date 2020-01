Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde \'Şalvarını kap da gel\' sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan kadınlar, şalvar ve yemeniyle sahilde yoga yapıyor.

Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül, baş ağrısı nedeniyle gittiği doktordan boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı başlangıcı olduğunu öğrendikten sonra fizyoterapistinin yönlendirmesiyle yogaya başladı. 7 aylık eğitimin ardından eğitmen olan Neşe Gül, ilçedeki kadınları da yogaya yönlendirmeye karar verdi. \'Şalvarını kap da gel\' sloganıyla başlatılan yoga etkinliği büyük ilgi gördü.

Belediye tarafından yeniden düzenlenen Çamyuva Mahallesi\'ndeki Zafer Parkı\'nda başlatılan yoga etkinliğinde 40 kadın bir araya geldi. Sahil kıyısında giydikleri şalvar ve başlarına bağladıkları yemeniyle yoga yapan kadınlar turistlerin de meraklı bakışlarının hedefi oldu.

\'İSTER ŞALVAR İSTER ŞORTLA\'

Neşe Gül, \"Şalvarını kap da gel yoga etkinliğini yapma amacımız, yoganın her alanda, her kıyafetle, her yerde yapılabileceğini göstermekti. Bunun için herhangi özel bir ayakkabı, özel bir kıyafete ihtiyaç duyulmadığını, evimizin herhangi bir köşesinde çıplak ayakla, gerekirse şalvarımızla, gerekirse şortumuzla sadece rahat edebileceğimiz herhangi bir kıyafetle yapabileceğimiz ve her kesime hitap edebileceğini, köylümüzden tutun da sosyeteye kadar herkesin yogayı mutlaka yapması veyahut da yapabilecek pozisyonda olduğunu göstermekti. İster bir şalvarla ister bir şortla, ister bir bikiniyle rahatlıkla herkes her yerde yapabilir\" dedi.

\'HAYATA BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRDİ\'

Yogaya katılan Münevver Erkal, \"Neşe hanım ilk bu projeyi söylediğinde yogadan pek haberimiz yoktu. Ama yoga ile tanışınca çok farklı bir durum ile karşılaştık. Hayata daha pozitif bakıyoruz. Bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak artık bize daha zevkli gelmeye başladı. Hayata bakış açımızı değiştirdi. Yoga bizim için artık vazgeçilmez bir spor değil de bir hayat biçimi oldu. Bu nedenle de Neşe hanıma teşekkür ediyoruz bizi yoga ile tanıştırdığı için. Yani her şey çok güzel, Kemer çok güzel ve biz her şeye pozitif bakıyoruz artık\" diye konuştu.

\'AĞRIM HİÇ KALMADI\'

Ayşe Bek, 4 yıl önce menisküs yırtığı ile diz ağrılarının başladığını belirterek, \"4 yıldan beri sadece ayağımı uzatabiliyordum. Bağdaş kurup oturmam mümkün değildi. Geceleri ağrımı dindirmek için buz koyuyordum dizlerime. Ameliyat demişlerdi. Yaptığım 3 aylık yoga ile bağdaş kurabiliyorum ve ağrım hiç kalmadı. Sporu herkese tavsiye ediyorum. Spor çok önemli ve spor sadece zayıflamak için değil sağlık için\" dedi.

\'YOGAYA BAŞLAMAM EŞİM İÇİN KURTULUŞ OLMUŞTUR\'

Ümmihan Sağlık, şiddetli bel ağrısı, menisküs ve migren yüzünden yogaya başladığını belirterek, \"Yoga hem ruha, hem sağlığa hitap ediyor. Meditasyon sırasında bu dünyadan kopup gidiyorsunuz. Bütün dertleriniz sanki yerin içine akıp gidiyor. Vücudunuzdaki ağrılar yoga sayesinde yok oluyor. Yogaya başlamam eşim için kurtuluş olmuştur. Çünkü haftada, 3- 5 günde bir ağrı kesici, bel ağrısı ve migren için iğne yaptırmaya acile götürmektense, \'güle güle\' diyerek yogaya göndermesi bence daha güzel olmuştur\" diye konuştu.



