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Yaşam

Şalvar Davası filmi gerçek oldu

Erkeklerin zorbalığına baş kaldıran kadınların öyküsünü anlatan Şalvar Davası adlı filmin versiyonu, Mersin'de yaşanıyor. Su sıkıntısı çekilmes

07 Eylül 2008 03:00

Erkeklerin zorbalığına baş kaldıran kadınların öyküsünü anlatan ve Şener Şen ile Müjde Ar'ın baş rollerini paylaştığı filmin versiyonu, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kıca köyünde yaşanıyor. Köyde su sıkıntısı çekilmesi ve erkeklerin bu konuda hiçbir şey yapamamasına öfkelenen kadınlar, kocalarına "odalarına almama" cezası veriyor.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Ali Rıza Öztürk, Değirmendere, Kepez, Sabak ve Gündüzler köylerinin ardından Kıca köyüne gelerek halkın sorunlarını dinledi.
Ziyarette milletvekili Öztürk'e sorunlarını anlatan Kıca köyü kadınları, köy meydanındaki akmayan çeşmeyi göstererek, "Suyumuz geçmiş yıllarda gürül gürül akıyordu. Ancak şimdi gördüğünüz gibi köy meydanındaki çeşme bile kurudu" dediler.
Köylü kadınlar, su ihtiyaçlarını, 13 kilometre uzaklıktan tanker ve bidonlarla getirerek karşıladıklarını belirttiler. Köyün susuz kalmasına karşı erkeklerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyleyen kadınlar, köye su gelinceye kadar kocalarına "odalarına almama" cezası
verdiklerini söylediler.

Köy Muhtarı Osman Arslan ise kadınların eşlerine odalarına almama protestosu yaptığını ve köylerindeki susuzluğun artık boşanma nedeni haline gelebileceğini belirtti. Aksıfat İçme Suyu Projesi kapsamında köylerine içme suyu şebekesinin döşendiğini, ancak 10 günde bir su verildiğini, yeteri kadar su gelmediği için de evlerdeki çeşmelerin akmadığını ifade eden köy sakinleri, bunun nedeninin ana borunun yanlış hattan döşenmesinden kaynaklandığını iddia ettiler.
Köy halkının sorunlarını dinleyen Ali Rıza Öztürk ise Mersin İl Genel Meclis üyeleriyle görüşerek, KÖYDES projesi kapsamında bu köyün su sorununun çözülmesi için girişimde bulunacağını kaydetti. Öztürk, "Köylerimizde yaşanan su sıkıntısı artık eşleri boşanma noktasına getirmiştir. 'Susuz ve yolu olmayan köyümüz kalmadı' diye açıklamada bulunan iktidar partisinin bakan ve milletvekilleri gelsin köylünün sorununu yerinde görsün" dedi.

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