Salvador Dali'ye 118 bin ziyaret

Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki "İstanbul'da bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisini iki ayda 118 bin kişi ziyaret etti.



Müzeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akbank'ın sponsorluğunda düzenlenen sergi, sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.



Sergiyi iki ayda toplam 118 bin kişi ziyaret ederken, sergiye paralel düzenlenen çocuk eğitim programları kapsamında 160 atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmalarına 96 ilköğretim okuldan 4 bin 210 öğrenci katıldı.



Sergi süresince gerçekleştirilen konferanslarda, Hasan Bülent Kahraman "Sürrealizmin Türkiye'deki Sürrealist Serüveni", Juan Jose Lahuerta Alsina "Popüler Kültür ve Salvador Dali", Ferit Edgü ise "Gerçeküstücülük ve Dali" konularını ele aldı.



"İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" retrospektifi, galeri sohbetleri ve film gösterimleriyle desteklenmeye devam ediyor.



Bu arada, Salvador Dali'nin doğduğu Katalonya'da caz-rockın önemli isimleri arasında yer alan "12 Twelve grubu" da sergiyi gezdi. Gruba, Cervantes Ensititüsü Müdürü Antonio Gil de Carrasco eşlik etti.



Dali'nin 33 resim, 113 çizim, 111 gravür ve 12 litografisinden oluşan, mektuplar, notlar ve fotoğraflarla 385 parçaya ulaşan koleksiyonu, 20 Ocak 2009'a kadar görülebilecek.

