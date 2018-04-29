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BBC Türkçe

Salvador Dali'nin mezarı DNA testi için açıldı

4 saat süren operasyon sırasında Dali'nin dişlerinden, kemiklerinden ve tırnaklarından örnek alındı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'da adli tıp uzmanları, bir babalık davası kapsamında DNA testi yapılması için ünlü ressam Salvador Dali'nin mezarını açtı.

4 saat süren operasyon sırasında Dali'nin diş, kemik ve tırnaklarından örnek alındığı açıklandı.

Mezar açma işlemi, Maria Pilar Abel Martínez adında İspanyol bir kadının açtığı babalık davası sonrası mahkeme emri ile gerçekleşti.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının en bilinen ressamlarından Salvador Dali, 1989 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Martínez, annesiyle Dali'nin 1955 yılında "gizlice birlikte olduğunu" ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ediyor.

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, Martinez'in annesi Antonia o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu.

Eğer DNA testleri iddiayı doğrularsa, 61 yaşındaki Martinez, hakları halihazırda İspanyol devletinde bulunan Dali'ye ait mülklerde hak iddia edebilecek.

Sonuçların belirlenmesinin haftalar alabileceği ifade ediliyor.

Dali'nin mezarı, doğum yeri olan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde kendisinin tasarladığı bir tiyatro ve müzede bulunuyor.

Perşembe gecesi gerçekleşen mezar açma işlemi için müze önünde geniş bir kalabalık toplandı.

Tarot kartları okuyarak geçimini sağlayan Martínez, iddiayı ilk kez 2015 yılında ortaya atmıştı.

Martinez'in iddiasına göre, annesi Antonia 1955'te işinden ayrılarak evlendi ve başka bir şehre taşındı.

1956 doğumlu Martinez annesinin birkaç kez kendisine yanlarında başkaları da varken, babasının Dali olduğunu söylediğini de belirtti.

El Mundo gazetesine konuşan Martinez, "Tek eksiğim bıyığım" dedi.

Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Çiftin çocuğu yoktu.

Dali'nin kızı olduğunun ortaya çıkması halinde Martinez Dali'nin soyadını kullanabilecek.

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