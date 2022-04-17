Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin eserleri NFT'ye dönüştürüldü. Dijital ürünler, 13 Nisan'dan bu yana satışta.

1904-1989 arasında yaşayan Dali, tarihin en meşhur isimlerinden biri. Dali, resim ve heykel alanında gelenekleri yıkarak kendi sanat dilini oluşturmasıyla tanındı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, sürrealist sanatçının en büyük özel koleksiyonlarından birine sahip olan Dali Universe ve sanat eseri koleksiyonu platformu Artscapy, NFT'ler için güçlerini birleştirdi.

NFT'ler arasında Lady Godiva gibi sekiz heykelin özgün çalışması var. Her bir NFT'den 9 bin 999 adet oluşturulurken, NFT'ler 25 sterlinden (yaklaşık 480 TL) satışa sunuldu.

Dali Universe, NFT'ler sayesinde yeni koleksiyonculara ulaşmak ve sanatçının eserlerini satın almak isteyenlere yeni bir fırsat sunmak istediklerini bildirdi.



Dali Universe Başkanı Beniamino Levi, meşhur ressamın eserlerinin sanal aleme taşınmasından dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.



Artscapy'nin kurucuları Alessandro ve Emilia De Stasio da Dali'nin ilk NFT koleksiyonunu yayımlamaktan onur duyduklarını söyleyerek, "Dali'nin sanat mirasını korumaya ve çalışmalarını yeni kişilere ulaştırmaya kararlıyız" dedi.



NFT satışından elde edilen gelirin doğrudan Dali Universe'e aktarılarak sanatçının eserlerinin korunması için kullanılması planlanıyor.

NFT nedir?

Açılımıyla 'non-fungible token', Türkçede genellikle 'değişimi mümkün olmayan para ya da çip' diye niteleniyor.

NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.

Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.

Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabildiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.