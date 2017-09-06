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Dünya
Deutsche Welle

Salvador Dali babası değilmiş

Gala-Salvador Dali Vakfı, ünlü İspanyol ressam Salvador Dali’nin mezarının açılarak yapılan DNA sonucunda Pilar Abel Martinez’in Dali’nin kızı olmadığının kesinleştiğini açıkladı.

06 Eylül 2017 23:33

Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin kızı olduğunu iddia eden ve mirastan faydalanmak isteyen Pilar Abel Martinez'in Dali'nin kızı olmadığı belirlendi.

Gala-Salvador Dali Vakfı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre İspanyol mahkemesinden haziran ayında çıkan kararla mezarı açılıp DNA testi yapılan Dali'nin Martinez'in iddia ettiği gibi babası olmadığı kesinleşti.

İspanya'da adli tıp uzmanları, mahkeme kararı doğrultusunda 21 Temmuz'da babalık davası kapsamında DNA testi yapılması için Dali'nin Figueres şehrindeki Dali Tiyatrosu ve Müzesi'nde bulunan mezarını açmış, 1989 yılında hayatını kaybeden Dali'nin diş, kemik ve tırnaklarından örnek almıştı.

1956 yılında Dali'nin memleketi Figueres doğumlu olan ve tarot falı bakarak geçimini sağlayan Pilar Abel Martinez, 2007 yılından beri Dali'nin evlilik dışı doğan kızı olduğunu iddia ediyordu.

Martinez, annesinin 1950'li yıllarda Dali'nin yaşadığı bir evde hizmetçi olarak çalıştığını ve gerçeküstü akımın en önemli temsilcilerinden Dali ile olan arkadaşlıklarının bir süre sonra gizli bir aşk ilişkisine dönüştüğünü öne sürüyordu.

Dali'nin ilham perisi olarak gördüğü eşi Gala ile 48 yıl süren evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/DÇ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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