Saltuk Kaplangı hayatını kaybetti

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Saltuk Kaplangı yaşama veda etti.



Hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Saltuk Kaplangı’nın cenazesi, 10 Ocak Pazar günü Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Tiyatro Sanatçısı Saltuk Kaplangı, 1932 yılında Çorlu’da doğdu. İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu’na girerek, 1946’da “Tiyatro Terbiyesi” piyesinde sahneye çıktı. 1950’de Şehir Tiyatrosu kadrosuna geçen Kaplangı, 1956 yılında Şehir Tiyatroları sanatçısı Birsen Özkara (Kaplangı) ile evlendi.



Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan Saltuk Kaplangı, Şehir Tiyatroları’nda üç kez Yönetim Kurulu'nda, iki kez de Sahne Amirliği görevlerinde bulundu.



1951 yılında “Şafak Sökecek” adlı filmde oyunculuk yaparak başladığı sinemada on yıl kadar jön rollerine çıktı. Yönetmen yardımcılığı yaptı, bir de film yönetti. Film senaryoları kaleme aldı. TV dizilerinde rol aldı.



Rol aldığı dizilerinden en unutulmayanı “Kuruntu Ailesi”ydi. Son TV dizisi de Eşref Saati oldu. Rol aldığı filmlerden bazıları: Yanık Ömer, Yedi Köyün Zeynebi, Ana Hasreti, Bağrıyanık, Zeynebin Aşkı, Gönül Avcısı…



Oynadığı oyunlardan bazıları



İhtiras Tramvayı, Deli Saraylı (1950), Yürü Ya Kulum (1951), Pembe Evin Kaderi, Süveyş Ötelerinde, Kasımpaşa-Maçka (1952), Liliom, Tartuffe, Yavru Kartal (1953), Her Şeye Rağmen, Yaşlı Kız, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Veronalı İki Centilmen, Dökmeci (1954), Paşa Hazretleri, Kurtlar-Kuzular, Yalnız, Buzdolabı, Figaro’nun Düğünü (1955), Saygılı Yosma (1956), Fazilet Eczanesi, Çat Kapı, Beybaba (1956), Sonuna Kadar, Davet 1960, Satılık Ev (1961-62), İyi Saatte Olsunlar, Tarık (1962), Dilekçe, Yarış Bitti (1963), Hisse-i Şayia (1971), Vladimir Komarov (1992-93), Kantocu, Yedi Kocalı Hürmüz (2005)