Saltanat gibi aile

Trabzon'un Of ilçesinde resmi kayıtlara göre 135 yıldır belediye başkanlığını ‘Saral’ ailesi üyeleri yapıyor.



Kökenleri Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun uç beyliğine dayanan ve ilk olarak Karadeniz'de Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi, Soyadı Kanunu'ndan önce "Sarıalizade" olarak biliniyordu. Kanunla birlikte "Saral" soyadını alan ailenin bazı mensupları, Sarıalioğlu soyadını da kullanıyor.



Resmi kayıtlara göre 1874 yılında Of'ta belediye başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bu görevini sürdürdü. 1926'da ise başkanlığa Sarıalizade Bahri Efendi seçildi. Geçen süreç içerisinde 12 belediye başkanının görev yaptığı ilçede tüm başkanların "Saral" ailesi mensubu olması dikkat çekti. Of'un son belediye başkanı ise iki dönemdir aynı görevi sürdüren Oktay Saral.



Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, şimdiye kadar açıklanan belediye başkan adaylarından tümü yine Saral ailesi üyesi. Mevcut başkan Oktay Saral AK Parti'den, Ahmet Saral CHP'den, Erdal Saral da Saadet Partisi'nden belediye başkanlığı için partilerince aday gösterildi.



‘Halkımız bizi seviyor’



Of Belediye Başkanı Oktay Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında çok farklı bölgelerde Saral ailesine mensup kişilerin yaşadığını ve ülkede çok önemli görevleri başarıyla yerine getirdiklerini söyledi.



Ailesinin Of'ta 135 yıllık belediyecilik geçmişi olduğunu ifade eden Saral, "Bizler de ailenin temsilcisi olarak 30 yaşında belediye başkanı olduk. Şimdi 40 yaşındayım. Bu durum gerçekten gurur verici bir olay. Demek ki halkımız ailemizi seviyor, benimsiyor, istiyor, bir emniyet supabı olarak görüyor, her şeyiyle beraber teslim olacağı bir aile olarak görüyor, kendine güvence olarak hissediyor" dedi.



'Korkutarak almıyoruz'



Uzun yıllardır belediye yönetiminin ailesinde olmasının farklı algılanmaması gerektiğine dikkati çeken Saral, şunları kaydetti:



"Feodal yapıdır, baskı unsurudur, korkutarak, sindirerek alınıyor şeklinde algılanan bazı noktalar var, ama kesinlikle öyle bir şey yok. Akrabalarımız mağduru, mazlumu, kim kapısına gelmişse, bütün işlerini bırakmış, onlara yardımcı olmuşlar. Halkımızın gönlünde taht kurmuşlar. Halkımız teveccühüyle, akrabaya mensup insanları iş başına getirerek bunu devam ettiriyor. Biz bu emanete sahip çıkar ve onlar adına bu hizmeti verirsek, halkımız her zaman bizim yanımızdadır."



Oktay Saral, seçimde şimdiye kadar adaylığı açıklanan rakipleriyle aynı ailenin üyesi olduğunu anımsatarak, "Bizde husumet olmaz. Normal bir seçim süreci yaşanacak ve halkımız kimi isterse onu iş başına getirecek" diye konuştu.