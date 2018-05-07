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Şalpazarı'nda bahar şenliği

İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde 27’inci Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Şenliği düzenlendi

07 Mayıs 2018 16:43

İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde 27’inci Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.
Geleneksel olarak düzenlenen şenliğe katılmak üzere Şalpazarı\'na gelen vatandaşlar, ‘Acısu’ adı verilen maden suyundan içebilmek için uzun kuyruklar oluştururken, birçok kişi ise güzel havanın tadını çıkararak piknik yaptı. Yöresel kıyafetli kadınların büyük ilgi gördüğü şenlik, yerel sanatçıların söylediği Karadeniz türküleri eşliğinde oynanan horonlarla devam etti. Etkinlikte binlerce kişi saatlerce kemençe, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak eğlendi. Şenlik kapsamındaki alanda oluşturulan stantlarda da yayla göçü, yöresel halk oyunları ve el sanatlarının yanı sıra yöreye özgü yemek kültürleri de tanıtıldı.
Yöresel motifli rengârenk giysili kızlar ise yerli ve yabancı fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

FOTOĞRAFLI

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