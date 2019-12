Salonunuzu güzelleştirmede ipuçları

Evin en özel bölümleri olan salon ve oturma odalarını döşerken bazı önemli noktaları gözden kaçırmayın. Örneğin, küçük ve alçak pencereli odalarda mutlaka ayaklı kanepeler tercih edin, aydınlatmada mum ışığından vazgeçmeyin.



Sabah gazetesi size salonunuzu güzelleştirmeniz için önerilerde bulundu.



• Çevrenizdeki dekoratif bir objeden, bir kumaş parçasından ya da sevdiğiniz bir kıyafetten ilham alabilirsiniz. Her tür renk, doku, desen ya da şekil neyi daha çok sevdiğiniz konusunda fikir verebilir.



• Dekorasyon dergilerini, kitaplarını ya da katalogları gözden geçirin. Hoşunuza giden oturma odalarında renk ve kumaşların nasıl bir araya geldiğini analiz etmeye çalışın.



• Dergilerden bulduğunuz örnekler nasıl bir kumaş, zemin döşemesi ve renk istediğiniz konusunda ya da yeni mağazalar hakkında sizi yönlendirebilir. Mağazaları gezerek çok sayıda örnek toplamaya çalışın. Bunlar bir araya geldiğinde nasıl bir uyum yakalıyorlar? Küçük bir tahta pano üzerinde küçük parçaları birbiriyle eşleştirmeye çalışın.



• Doğru sipariş verebilmek için öncelikle dekore edeceğiniz alanı çok iyi bir biçimde ölçmelisiniz. Zemin metre karesini, pencerelerin boyutlarını çıkartın. Bu ölçüler doğrultusunda kareli bir kâğıt üzerine küçük bir plân şeması çizin. Girintileri, çıkıntıları da hesaba katın. Bu küçük plân size her konuda çok yardımcı olacak.



Perde Seçimi önemlidir



• Sıra düzenleme için gerekli ana malzemeleri sipariş etmeye geldi. Önce ne kadar boyaya, zemin döşemesine ve kumaşa gereksinim duyduğunuzu listeleyin. Bu aynı zamanda sehpa, kütüphane ya da kanepe gibi ihtiyacınız olan mobilyaları sipariş etmek için de iyi bir zaman.



• Siparişlerinizi beklerken mekândaki bazı tadilâtları yapabilirsiniz. Yerden tasarruf sağlamak için gereksiz bir kapıyı alçıpan duvarla kapamak, elektrik tesisatını yenilemek gibi...



• Tadilâtı tamamladınız, şimdi salonunuz işlenmeye hazır bembeyaz bir sayfa gibi önünüzde duruyor. Dekorasyona öncelikle tavanı ve duvarları boyayarak başlayın. Sonra zemin döşemesi işlemine geçin.



• Mobilyalar gelmeden önce kornişlerinizi ya da storlarınızı takın.



• Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, işlevselliği ve şıklığı bir arada yakalayabileceğiniz bir perdede karar kılmaktır. İstediğiniz tarzda bir tasarım bazen mekanın gereksinimlerini karşılayamayabilir. Bu ikisini dengelemeye dikkat!



Avize şıklık katar



• Perdeler mekânın atmosferini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Kornişli bir perde daha klasik, düz bir stor ya da jaluzi ise daha modern bir görünüm yaratacaktır.



• İpek ve koton perdeler ışığı kesmeden mahremiyet sağlarlar. Beyaz gelenekseldir ancak daha ağır kumaştan bir fon perdeyle birlikte kullanılabilir.



• Salonunuzu düzenlerken farklı işlevler üstlenecek çeşitli aydınlatmalara gereksinim duyacaksınız. Örneğin, okuma yaparken kullanacağınız bir aydınlatma mekânın genelini aydınlatan bir parçadan çok daha farklı olacaktır.



• Modern evlerde artık spot ışıkları yerine gizli aydınlatma sistemleri tercih ediliyor. Daha klâsik bir görünüm istiyorsanız kristal bir avize de kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda mekâna ekstra bir ışıltı da kazandırabilir. Yemek masanızın üzerindeyse yükselip alçalan bir lâmba kullanmaya özen gösterin.



• Odadaki ışığın şiddetini azaltıp yükseltmenize olanak sağlayan dimmer'lı aydınlatmalar sayesinde mekânın atmosferini gece boyunca istediğiniz yönde değiştirebilirsiniz. Ambiyans için şömine ateşinden ve mum ışığından bahsetmemize gerek yok.



Klâsik bir oda için yuvarlak hatlı koltuk



• Rahat bir mekân yaratmanın anahtarı, salonunuzun boyutlarına ve tarzına en uygun kanepeyi bulmaktır. Öncelikle mekânın tarzına uygun kanepe seçeneklerini gözden geçirin. Yuvarlak hatlı bir kanepe mekâna daha klâsik; kare hatlı, sade tasarımlar ise daha modern bir görünüm kazandıracaktır.



• Unutmayın, büyük kanepeler mutlaka büyük metre kareli alanlarda kullanılmalı. Kanepenin eninin yanı sıra yüksekliğini ve derinliğini de ölçmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Kanepe ne kadar derinse odada o kadar fazla yer kaplayacaktır.



• Kanepeyi içeri sokarken herhangi bir hasara uğramaması için giriş kapılarının ölçeklerini de göz önüne alın. Kanepeniz mekâna uygunluk göstermediği takdirde geri alım hakkında önceden mobilyacınızdan bir teminat alın.



• Küçük ve alçak pencereli odalarda mutlaka ayaklı kanepeler tercih edin. Kanepenin yerden birkaç santim yukarıda olması mekânın genişlemesini ve ferahlamasını sağlar.



Şömine sıcaklık verir



• Eğer salonun perde, halı gibi diğer unsurlarında karışık desenler tercih ettiyseniz, kanepe kumaşında daha düz bir renk kullanın. Kanepede karışık ve baskın bir desen tercih etmek istiyorsanız salonun diğer renk skalasını da buna uygun olarak belirleyebilirsiniz.



• Kanepe minderlerinizin kuş tüyü mü, yoksa sentetik malzemeyle mi kaplanmasını istiyorsunuz? Sentetik olanlar şekillerini daha iyi koruyorlar ancak tüyler yaşanmışlık hissi yaratıyor.



• Her odanın televizyon dışında bir odak noktasına ihtiyacı vardır. Şömineler mekânın atmosferini şekillendiren en önemli odak noktalarıdır. Kışın mutlaka şöminenizi yakın. Odun ateşinin çıtırtısı ve sıcaklığı doğal bir ruhsal rehabilitasyondur. Yazın da şömineyi bir sergi alanı gibi kullanarak üzerini çiçek buketleri, renkli aksesuarlar ve tablolarla süsleyebilirsiniz.



Cesur desenler ve renkler farklı kılar



• Unutmayın, kanepenizin üzerine atacağınız yastıklar, çevreyi renklendirecek cam aksesuvarlar salonunuzun sıcak bir atmosfere bürünmesini sağlar.



• Her bir duvara tek bir tablo asmaktan kaçının. Asacağınız tek bir resim ya da tablo yeterince büyükse mekânda etki yaratabilir ama aksi halde onları ikişerli ya da üçerli gruplar halinde bir araya getirmeye çalışın. Böylesi çok daha dramatik bir görünüm yaratır.



• Fotoğraflarınızı ya da tablolarınızı temalara göre bir araya getirin. Örneğin, siyah beyazlar bir duvarda, renkliler başka bir duvarda yer alsın.



• Eğer salonunuz güzel bir manzaraya açılıyorsa mutlaka mekânın her köşesinin bu estetik görünümden nasibini almasına özen gösterin. Güzel bir deniz manzarası ya da yemyeşil bir bahçe görünümü mutlaka salonunuza dahil edilmeli.



• Duvara yaslanmış bir büfe, mekânda son derece etkili bir görünüm yaratır. Üzerine bir ayna asarak ya da vazolar yerleştirerek şık bir görsellik yakalamak mümkün.



Desenlerin uyumuna dikkat



• Cesur desenler düz renklerden oluşan monoton bir odanın havasını anında değiştirebilir. Onları kullanmaya ilk olarak yastıklarla başlayabiliriz. Eğer düz renklerde bir kanepeniz varsa karışık desenli yastıklar ya da kırlentlerle işe başlayın.



• Daha cesur davranabileceğinizden eminseniz bir duvarı desenli bir duvar kâğıdıyla kaplamayı deneyin. Bunun için şömine duvarını veya girintili bir köşeyi de kullanabilirsiniz.



• Seçtiğiniz desenin odanın genel tarzıyla uyum göstermesine dikkat edin. Çiçek ya da dal gibi ince hatlı desenler daha elegan bir etki yaratacaklardır. Geometrik desenler ise modern mekânlar için daha uygun olur.



• Geometrik desenler kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Örneğin, dikey çizgili bir desen alçak tavanı daha yüksek gösterir. Ayrıca büyük motifler güçlü bir vurguya sahip olduğundan geniş mekânlar için daha uygundur. Büyük bir mekânda çok küçük motifli bir desen kullanmak da desenin etkisini öldürür. Mekânın genişliğiyle desen boyutu arasındaki ölçüye dikkat!