Salonuna havuz yaptı!

T24- Erzincan'da 55 yaşındaki Erdin Yılmaz Peker evinin salonuna yaptırdığı yüzme havuzu ile sıcaklara çözüm buldu. Peker, "İşten geldikten sonra hemen kendimi havuza atarak günün yorgunluğundan kurtuluyorum" dedi.

Ticaretle uğraşan Erdin Yılmaz Peker, iki yıl önce Cumhuriyet Mahallesi 429 Sokak numara 23'te depreme dayanıklı, 160 metrekarelik tek katlı müstakil ev yaptırdı. Peker, 3 oda, 1 salondan oluşan evin 40 metrekarelik salonunundan ayırdığı 21 metrekarelik bölümünü ise 35 metreküp su alan havuza dönüştürdü. Erdin Yılmaz Peker, kış mevsiminde şark köşesi olarak kullandığı havuzun suyunu haftada bir değiştiriyor.

Evde havuz olması nedeniyle misafirlerinin hiç eksik olmadığını belirten Peker, "Havuz daha çok evin dışında yapılıyor. Ben de evi yaptırırken önce bahçe içine düşündüm. Ancak bahçede temiz tutmak mümkün değil. Bu nedenle salondan bir bölümü havuz için yaptırdım. Böylelikle yazın serinleyebileceğimiz bir ortam oluştu. Kışın da bu alanı şark köşesi olarak değerlendiriyoruz. İşten geç geliyorum. Havalarda oldukça sıcak hemen salondan havuza geçip serinliyorum. Arsası ile birlikte 215 bin liraya mal olan evi satarsam, dubleks ev yapacak ve havuzu üst kata taşıyacağım" diye konuştu.

Peker'in akrabası Yılmaz Alacaatlı ile oğlu 9 yaşındaki Dağlan Alacaatlı da yaz tatili için geldikleri kentte günlerinin büyük bir bölümünü havuzda geçirdiklerini söyledi.