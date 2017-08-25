Salon'un kabına sığmayan projesi Gezgin Salon'un yeni konukları belli oldu

Salon’un kendi kulvarlarında başarılarıyla ismini duyurmuş müzisyen ve grupların yanı sıra, gelecek vaat eden sanatçıları geniş kitlelerle buluşturacağı yeni etkinliği Gezgin Salon, ilk kez 10 Eylül Pazar günü Beykoz Kundura’da Limits Off’un katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Gezgin Salon’da Kiasmos’tan önce yer alacak isimler arasında Pantha du Prince, Pional ve yerli sahnenin en iyi projeleri arasında sayılan Men With A Plan, Mindshifter ve Büber var.

Olafur Arnalds ve Janus Rasmussen konser verecek

10 Eylül’de Beykoz Kundura’nın benzersiz atmosferinde gerçekleştirilecek Gezgin Salon’un ilk ayağında daha önce iki kez Salon’da konser veren, BAFTA ödüllü İzlandalı müzisyen ve prodüktör Olafur Arnalds ile elektro pop grubu Bloodgroup’un arkasındaki isim Janus Rasmussen’den oluşan Kiasmos hayranlarıyla buluşacak.

Performanslarında kullandıkları görsellerle yarattıkları minimal elektronik seslerin etkisini iyice artıran ikili, piyano ve synthesizer ile minimal technoyu bir araya getiren zarif ve yoğun parçalarıyla, elektronik müzikle ilişkisi olmayanları bile kendine hayran bırakıyor.

Etkinliğin bir diğer konuğu Miguel Barros ya da bilinen adıyla Pional, yaptığı edit ve mix’lerle elektronik müziğin en yaratıcı ve sıradışı isimlerinden bir tanesi.

Parçalarıyla James Holden ve Erol Alkan gibi isimlerin övgü dolu sözlerle andığı Pional’in yanı sıra gecede canlı ve çok sesli performanslarına eşlik eden büyüleyici görsel şovuyla dikkat çeken Almanya’nın elektronik müzik sahnesinin en üretken isimlerinden Pantha du Prince olacak.

Limits Off’un katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte yer alan yerli gruplar ise; bağımsız müzik sahnesinin en başarılı plak şirketlerinden Partapart’ın kurucularının projesi Men With A Plan ve üretimleriyle deneysel müziğin en bilindik isimlerinden Mindshifter Enstrümantal synthwave ve synth-pop prodüksiyonlarıyla müzikseverleri selamlayacak Mindshifter’dan önce gecenin açılışını yapacak Büber ise indie ve nu-disco setleriyle festival ve kulüplerin aranan isimlerinden.

Gezgin Salon etkinliğini GarantiOne destekliyor. GarantiOne kullanıcıları Gezgin Salon biletlerinde %10 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Gezgin Salon, Lounge FM’in medya sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Biletler nerede?

Gezgin Salon etkinliğinin biletleri 80 TL (Ayakta / Tam) ve 60 TL (Ayakta / Öğrenci) olmak üzere, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den, pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebiliyor. Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabiliyor.

Beykoz Kundura’ya Ulaşım

Gezgin Salon’a ulaşım için Kadıköy-Beykoz, Beşiktaş-Beykoz ve Kadıköy-Beşiktaş-Beykoz olmak üzere üç farklı rotada gidecek Dentur teknelerinden yararlanılabilir.

10 Eylül’de gerçekleştirilecek Gezgin Salon için Kadıköy’den 16.00’da kalkacak tekne 17.30’da Beykoz Kundura’ya varacak. Beşiktaş’tan 17.00’da kalkacak tekne ise 18.15’te Beykoz Kundura’da olacak. Saat 19.00’da Kadıköy’den kalkacak tekne ise 19.20’da Beşiktaş iskelesindeki yolcuları aldıktan sonra, 20.30’da Beykoz Kundura’ya yanaşacak ve yolcuları konser alanında indirecek.

Konser sonrasında da tekneler 00.00’da Beykoz-Kadıköy ve Beykoz-Beşiktaş güzergâhlarını takip ederek dönüş ulaşımını sağlayacak.

Tekneler, Beşiktaş’ta Dentur Avrasya iskelesinden, Kadıköy’de ise Şehir Hatları Beşiktaş İskelesi ile Turyol iskelesi arası (Metro çıkışı karşısından) kalkacak.

Tekne ücreti tek yön için Kadıköy 10 TL, Beşiktaş için ise 7,5 TL.