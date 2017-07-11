Salon'dan yeni 'Gezgin Salon' projesi; ilk konuk Beykoz Kundura'da Kiasmos

2010’dan bu yana İstanbulluların müzikle ilişkisine yön veren, müstakbel favori isimleri olacak müzisyenlerle tanıştıran, Beyoğlu’nun kalbinde şehrin ritmini elinde tutan Salon, yepyeni bir etkinlikle şehre yayılıyor.

Salon’un yeni projesi Gezgin Salon’un ilk konuğu Kiasmos, canlı performansı ile 10 Eylül Pazar akşamı Limits Off’un katkılarıyla Beykoz Kundura’da olacak.

Kitlesini birkaç yıl içerisinde şehir mekânlarından büyük festival sahnelerine genişleteceğine kesin gözüyle bakılan müzisyenleri, prestijli yurtdışı dergilerinin dikkatini çekmeyi başaran grupları Nejat Eczacıbaşı Binası’ndaki evinde izleyiciyle buluşturan Salon, bu müzisyenleri daha geniş kitlelerdeki hayranlarıyla buluşturmaya devam edebilmek ve daha birçok ismi konuk etmek için yepyeni bir projeyle, Gezgin Salon’la müzikseverleri selamlıyor. Limits Off’un katkılarıyla gerçekleştirilecek Gezgin Salon’un ilk ayağı 10 Eylül Pazar günü Beykoz Kundura’da Kiasmos’un canlı performansı ve çok yakında açıklanacak birçok isimle müzikseverlerle buluşacak.

Daha önce iki kez Salon’da konser veren, BAFTA ödüllü İzlandalı müzisyen ve prodüktör Olafur Arnalds ile elektro pop grubu Bloodgroup’un arkasındaki isim Janus Rasmussen’den oluşan Kiasmos, Aralık 2014’te Salon’da neredeyse bütün biletleri tükenen bir konser ile izleyicileri büyülemişti. Performanslarında kullandıkları görsellerle yarattıkları minimal elektronik seslerin etkisini iyice arttıran ikili, bugüne kadar son dönemin en popüler festivali olan Primavera Sound’un yanı sıra, elektronik müzikseverlerin vazgeçilmezi Sónar’ın Barselona, Reykjavík ve Kopenhag ayaklarında, müziğin geleceğine yön veren İngiltere’nin Lovebox, Latitude ve Best Kept Secret gibi festivallerinde de sahne aldı. Kiasmos, sahnede izleyicisiyle kurduğu bağ ile son yılların aranan festival gruplarından biri. Piyano, synthesizer ile minimal technoyu bir araya getiren zarif ve yoğun soundları, elektronik müzikle ilişkisi olmayanları bile kendine hayran bırakıyor. İkili, bu defa Limits Off’un katkılarıyla gerçekleştirilecek Gezgin Salon kapsamında canlı performanslarıyla 10 Eylül Pazar günü Beykoz Kundura sahnesinde olacak.

İstanbul’da yazın en güzel renkleri yaşanırken tek günlük festivale dönüşecek ve kapılarını 17.00’de açacak etkinliğin ayrıntılı programı ve Beykoz Kundura’ya deniz yoluyla ulaşım hakkında ayrıntılı bilgi için saloniksv.com’u takipte kalın.

Gezgin Salon etkinliğini GarantiOne destekliyor. GarantiOne kullanıcıları Gezgin Salon biletlerinde %10 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Biletler 13 Temmuz Perşembe günü satışta

Gezgin Salon etkinliğinin biletleri 13 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor! Kısıtlı bir süre için ön satış fiyatları 80 TL (Ayakta / Tam) ve 60 TL (Ayakta / Öğrenci) olan biletler, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den, Pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek. Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış ise 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.