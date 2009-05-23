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Yaşam

Salonda yer kalmayınca Say'ı sahneden izlediler

23 Mayıs 2009 05:25



`Portakallar çiçek açtı' sloganı ile gerçekleştirilen 8'inci Uluslararası Mersin Müzik Festivali kapsamında ikinci kez sahne alan Fazıl Say, büyük ilgi gördü. Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle 600 kişilik salon dolunca, 130 kişi sahnede oluşturulan platformda, yaklaşık 70 kişi de ayakta konseri izledi.

Festivalin ilk gününde tarihi Kızkalesi'nde müzikseverlerle buluşan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci konserini Mersin Kültür Merkezi'nde verdi. Konsere Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Polat'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Biletleri günler öncesinden alan sanatseverler salona sığmadı. 600 kişinin salondaki yerini almasının ardından, ayakta kalanlar için sahneye bir platform kuruldu. 130 kişi Say'ın piyanosunun yanındaki platformda, yaklaşık 70 kişi ise konseri ayakta izledi. Sanatseverlerin yerini almasının ardından sahneye gelen Fazıl Say, davetlileri selamladıktan sonra piyanosu ile seslendireceği eserleri hakkında bilgi verdi. Yoğun ilgiden memnun kalan Say, yaklaşık 2 saat süren konseri boyunca sanatseverlerden büyük alkış aldı. Ünlü sanatçı, L. Janacek, S Prokofiv ile M. Mussorgsky'nin eserlerine piyanosu ile hayat verdi. Say, konser sonunda hayranlarını kırmayarak 2 kez yeniden sahneye gelerek çeşitli eserler seslendirdi.

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