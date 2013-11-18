Salon'da Kuzey Avrupa rüzgarı

İzlanda’nın ünlü ismi Olafur Arnalds, bağımsız müziğin Norveçli sesi Ane Brun ve İsveçli caz topluluğu Tonbruket hafta boyunca Salon’da konser verecek isimler arasında.

Salon’da verdiği konserlerle büyük ses getiren İzlandalı piyanist Olafur Arnalds, 18 Kasım Pazartesi, 19 Kasım Salı ve 20 Kasım Çarşamba akşamları 21.30’da Salon’da dinleyicileriyle buluşacak. Norveçli indie folk müzisyeni Ane Brun da şarkılarını 21 Kasım Perşembe, 22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi, 21.30’da üç gece üst üste sevenleriyle Salon’da buluşturacak. Ane Brun’e İsveçli modern caz topluluğu Tonbruket eşlik edecek.