Salon'da bu hafta hangi konserler var?

Ankara çıkışlı indie grubu Son Feci Bisiklet, 10 Mart akşamı saat 22.00'de İKSV Salon'da sahne alacak.

Son Feci Bisiklet, 2013’te kuruldu, ilk kısaçalarları ‘Son Feci’ ile yerli sahne takipçilerinin kalbini bir çırpıda çaldı. Müziğiyle olduğu kadar isimleriyle de dikkat çektiler. Grup, yükselişe geçen yerli alternatif sahnenin başrol oyuncularından birine dönüştü. 2015’te yayımladığı ilk uzunçalar ‘Vesaire’nin ardından birçok festival ve mekânda ardı ardına konserler verdiler. Son Feci Bisiklet, kısa bir aradan sonra gümbür gümbür konserlerine bir yenisini Salon’da ekleyecek. Merak uyandıran şarkı sözleri, akustik melodiler ve eğlenceli bir performans vadeden Son Feci Bisiklet konseri 10 Mart Cuma akşamı Salon’da. Konserin biletleri ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Dünya müziğinin duru vokalleriyle kalpleri fetheden ismi Souad Massi Salon’da/ 8, 9 Mart Çarşamba & Perşembe, 21.30

Cezayirli folk müziği sanatçısı Souad Massi, kariyerine Cezayirli rock grubu Atakor ile başladı, politik şarkılarıyla dikkat çekti. Paris’e yerleşen Massi, burada sahneye çıktığı Femmes d'Algerie festivalinin ardından Island Records ile el sıkıştı. En çok sevilen şarkısıyla aynı başlığı taşıyan ilk albümü ‘Raoui’ ile dünya çapında en iyi yeni Kuzey Afrikalı müzisyen olarak tanımlandı.

Arapça, Fransızca, İngilizce ve Berberice yazdığı şarkıları ve duru vokaliyle dünya müziği takipçilerinin aklını başından alan Souad Massi, sınırlar ötesine taşan barış dolu melodileriyle 8 ve 9 Mart, Çarşamba ve Perşembe akşamları, art arda iki konserle Salon sahnesinde. Konserin biletleri ayakta (tam) 60 TL, öğrenci 45TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Parçalarıyla kendilerine özgü hikayeler anlatan Son Feci Bisiklet Salon’un konuğu/ 10 Mart Cuma, 22.00

Ankara çıkışlı indie grubu Son Feci Bisiklet, 2013’te kuruldu, ilk kısaçalarları ‘Son Feci’ ile yerli sahne takipçilerinin kalbini bir çırpıda çaldı. Müziğiyle olduğu kadar isimleriyle de dikkat çektiler. Grup, yükselişe geçen yerli alternatif sahnenin başrol oyuncularından birine dönüştü. 2015’te yayımladığı ilk uzunçalar ‘Vesaire’nin ardından birçok festival ve mekânda ardı ardına konserler verdiler. Son Feci Bisiklet, kısa bir aradan sonra gümbür gümbür konserlerine bir yenisini Salon’da ekleyecek. Merak uyandıran şarkı sözleri, akustik melodiler ve eğlenceli bir performans vadeden Son Feci Bisiklet konseri 10 Mart Cuma akşamı Salon’da. Konserin biletleri ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Indie rock’ta farklı türlere uzanan deneysel tınılar: No Clear Mind/ 11 Mart Cumartesi, 22.30, 12 Mart Pazar, 20.00

Yunan deneysel rock grubu No Clear Mind, 2006’da kuruldu. Birçok büyük festivalde sahne aldı. Ulrich Schnauss ve A Whisper in the Noise gibi isimlerin öncesinde performanslar gerçekleştirdi. The XX’in övgüyle söz ettiği No Clear Mind, bugüne kadar üç uzunçalar yayımladı. Shoegaze ve post rock takipçilerinin adeta bir gölge gibi takip ettiği No Clear Mind, nihilist, bilinç akışına yol açan ve karanlık tınlayan şarkılarıyla geceleri yaşayanların en büyük eşlikçisi oldu. 2015’te bir Türkiye turnesi de gerçekleştiren üçlü, Türkiye’deki müzikseverle derin bir bağ kurdu. Aradan geçen kısa sürenin sonunda, Aralık başında yayımladıkları yeni albümleri ‘Makena’nın turnesi kapsamında 11 ve 12 Mart, Cumartesi ve Pazar akşamı Salon’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Konserin biletleri ayakta (tam) 45 TL, öğrenci 35 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Bilet bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.

Salonla ilgili tüm sorular için: medya@iksv.org

Salon hakkında ayrıntılı bilgi için: saloniksv.com

facebook.com/saloniksv

twitter.com/saloniksv

instagram.com/saloniksv

youtube.com/iksvistanbul

#saloniksv