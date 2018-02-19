Salon'da bu hafta: Evren Uysal, Martin Kohlstedt ve Taksim Trio

Salon bu hafta açılışını solist ve besteci Evren Uysal konseri ile yapıyor. Uysal’ın konseri 20 Şubat Salı akşamı Salon’da.

Alman deneysel müziğinin en nadide isimlerinden biri olan Martin Kohlstedt ise caz piyanodaki üstün yeteneğini sergilediği yeni albümü ‘Strom’dan şarkılarla, 21 Şubat Çarşamba akşamı ilk defa Salon sahnesinde olacak.

Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ın bir araya geldikleri ortak projeleri Taksim Trio, Salon’daki konserlerine bir yenisini eklemek üzere 24 Şubat Cumartesi akşamı sahnede olacaklar.