Salon teslim edilemedi, sporcular çalışamıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da geçen Temmuz ayında düzenlenen \'23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\' için inşa edilen Türkiye’nin en büyüğü olduğu öne sürülen İlkadım Bowling Salonu\'nun yüklenici firma tarafından Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne teslimatı yapılmadı. Bu nedenle salon sporcular tarafından kullanılamıyor.

Samsun\'un İlkadım İlçesi\'nde bulunan Baruthane Mevkii\'ne 4 bin metrekare alan üzerine 38 laynlı, 360 seyirci kapasiteli olarak dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarafından geçen Temmuz ayında düzenlenen 23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için inşa edilen bowling salonu, yüklenici firma tarafından henüz teslim edilemedi. İlkadım Bowling Salonu\'nun, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne teslimatı yapılmamasından dolayı sporcular antrenman çalışmalarını salonda yapamıyor. Tesis kullanımının sadece Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu\'nun olduğu belirtildi. Federasyon\'un 6-8 Ekim tarihinde Kulüpler Türkiye Şampiyonası\'nı Samsun\'da gerçekleştireceği ve bu tarihe kadar da salonun teslimatının yapılacağı ifade edildi.

Salonda Temmuz ayında gerçekleşen 23\'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda 28 ülkeden erkek, 20 ülkeden kadın olmak üzere toplam 172 sporcu yarışmıştı.



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