Salon, sezon programına yeni isimlerle devam ediyor

2010’dan bu yana İstanbulluların müzikle ilişkisine yön veren Salon, yeni yeteneklerini dinleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Rock dünyasının son zamanlardaki en iyi projeleri arasında yer alan King Gizzard & The Lizard Wizard, %100 Müzik konserleri kapsamında 14 Mart Çarşamba ve 15 Mart Perşembe, iki gece üst üste Türkiye’de ilk kez Salon’a konuk olacak. King Gizzard & The Lizzard Wizard, yıllardır gelmek istedikleri İstanbul’a, sonunda Salon aracılığıyla adım atacak.

Tame Impala, Pond, Jagwar Ma gibi isimleri hayatımıza sokan Avustralya’da 2011’de kuruldan King Gizzard & The Lizzard Wizard, 60’lardaki saykedelik müzik patlamasını hatırlatan çiğ ve kirli kayıtlarıyla, eskiye gönderme yapan yepyeni bir proje olarak hayata geçti. Yakından tanıdıkları Türk ezgileri, Aşık Veysel esintileri onları Türkiye’deki dinleyiciye daha da yakınlaştırdı.

Salon’un bu haftaki programında ise ilk olarak ABD’li Seth Haley’nin synthwave projesi Com Truise yer alıyor. 25 Ekim Çarşamba akşamı Salon’da sahneyi devralacak Com Truise’un ardından, 27 Ekim Cuma akşamı son dönemin en melankolik işlerine imza atan müzisyeni Cihan Murtezaoğlu Salon’da olacak. 28 Ekim Cumartesi akşamı ise Matthew Barnes’in deneysel elektronik müzik projesi Forest Swords Türkiye’deki hayranlarıyla Salon’da buluşacak.

Salon programına eklenen diğer isimler şöyle:

24 Kasım Cuma / 22:00 - Kaan Tangöze

Türkiye alternatif sahnesinin en önemli gruplarından Duman’ın solisti Kaan Tangöze, 90’larda müzik çalışmalarına başladı, ardından Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas ile Duman’ı kurdu. Tarzları birbirine hayli zıt, yediden yetmişe on binlerce insanın ezbere eşlik ettiği şarkılar yazdı. Konserleri tıklım tıklım dolan, albümleri yerli rock dünyasının en çok satan albümleri arasına giren Kaan Tangöze, 2015'te ‘Gölge Etme’ başlıklı solo albümünü yayımladı. Özdemir Asaf'ın dizelerini kullandığı "Bekle Dedi Gitti" şarkısıyla kitleleri peşinden sürükledi. Duman’la olduğu kadar solo performansıyla da konserlerine devam ediyor ve şimdi de Salon’da rock tutkunlarıyla buluşuyor.

25 Kasım Cumartesi / 22:30 - Dolu Kadehi Ters Tut

Kendi tabirleriyle şakalı müzik grubu Dolu Kadehi Ters Tut, Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından, Ömer Hayyam’dan aldıkları ilhamla kuruldu. Mizah sosu kattıkları canlı performanslarıyla kısa sürede kulaktan kulağa yayıldılar, hayran kitlelerini katladılar. Ömer Hayyam’a ek olarak Özdemir Asaf, Sabahattin Ali gibi isimlere duydukları hayranlıklarıyla edebiyat takipçisi kitlede de seslerini duyurdular. Milyon izlenen ‘Aldattın Mı’ videolarıyla bağımsız sahnenin en çok izlenen grupları arasına isimlerini yazdılar. Deniz Tekin ve Canozan’la beraber söyledikleri “Belki” ile büyük beğeni topladılar. Şakalı, sakin tonlu şarkılar ve lansmanını yapacakları “Dünyanın En İyi Albümü” adlı yeni albümlerinden güçlü, rock’n’roll parçalarla hayranlarıyla Salon’da ilk defa buluşacaklar.

8 Aralık Cuma / 22:00 - Kökler Filizleniyor

Hip-hop dünyasının yeni yıldızı Ezhel’in reggae grubu Kökler Filizleniyor, 2015 baharında Ankara’da kuruldu. Vokalde Ezhel, gitarda Onur Gürsoy, basta Deniz Özden, davulda Eren Alkan ve üflemelilerde Ezgi Pehlivan’ı bir araya getirdi. Reggae ile türküyü, rock ve hip-hop türlerini kol kola soktu. Bob Marley’den Nazım Hikmet’e ve Tupac’e kadar birçok esin kaynağını aynı repertuara sığdıran ekip, Ezhel’in bütün biletleri tükenen iki Salon konserinden sonra bu kez bütün kadro sahnedeler. Solistliğini Hip-hop dünyasının yeni yıldızı Ezhel’in üstlendiği Ankaralı reggae grubu Kökler Filizleniyor, Anadolu’dan, reggae, rock, hip-hop tınıları dinlemek isteyenlerle Salon’da buluşuyor.