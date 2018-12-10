Salon İKSV sahnesine 2019'da kimler çıkacak?

İyi ve kaliteli müzik severlerin buluşma noktalarından biri haline gelen Salon İKSV, 2019'da sahne alacak isimleri açıkladı. Yeni yılda sahne alacaklar arasında Jonathan Bree, Marissa Nadler, Ásgeir, Khruangbin ve Wooden Shjips bulunuyor.

Modern saykodelik müziğin temsilcilerinden Khruangbin

Geçen yıl Mart ayında biletleri tamamen tükenen iki konsere imza atan Teksaslı indie pop grubu Khruangbin, 2018 başında yeni albümü ‘Con Todo El Mundo’yu İstanbullulara tanıtmıştı. Grup, şimdi Salon sahnesini 2019 turnesi kapsamında, 8, 9 ve 10 Şubat’ta tekrar ziyaret ediyor.

Nordik müziği İstanbul'la buluşturacak

Salon’da yer alacak yeni yılın ilk konukları arasında Nordik coğrafyanın yeni ismi Ásgeir de var. Bon Iver’ın elektronik hâli olarak tanımlanan Ásgeir, 2 Mart akşamı Salon’daki ilk konseriyle Nordik tınıları dinleyiciyle buluşturmak için geliyor.

Saykodelik rock

16 Mart’ta ise Salon’da sahne vokal ve gitarlarda Erik “Ripley” Johnson, basta Dusty Jermier, klavyede Nash Whalen ve davullarda Omar Ahsanuddin ile dört kişilik bir saykodelik grup olan Wooden Shjips’in olacak.

"Dream folk" türünün ilklerinden

2019 sezonunda Salon’un konuklarından bir tanesi de "dream folk" türünün öncülerinden olduğunu söylenen ABD'li sanatçi Marissa Nadler olacak. Eylül ayında sekizinci stüdyo albümünü hayranlarıyla paylaşan Marissa Nadler, 18 ve 19 Nisan’da Salon’da.

İlk kez Türkiye'de

Mayıs ayında ise Yeni Zelandalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Jonathan Bree Türkiye’deki hayranlarının karşısına ilk kez Salon’da çıkacak. Jonathan Bree, avant-pop, dream-pop, saykedelik pop ve space rock gibi deneysel türleri sevenlerle Türkiye’deki ilk konserinde 10 Mayıs’ta Salon’da buluşacak.

Biletler satışta

Konserlerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Lale Kart sahipleri yüzde 25’e varan indirimlerden yararlanabilirler.

Daha fazla bilgi için tıklayın: Salon İKSV