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Salon boş

Şimdiye kadar tüm konserlerinde izdiham yaşanan grubun üyeleri, bu kez salonun yarısını bile dolduramadıklarını görünce yıkıldı

25 Nisan 2009 03:00

Şimdiye kadar tüm konserlerinde izdiham yaşanan grubun üyeleri, bu kez salonun yarısını bile dolduramadıklarını görünce yıkıldı

Hayal kırıklığı yaşadılar

Hepsi grubu, 23 Nisan günü Bostancı Gösteri Merkezi’ndeydi... Daha önce de bu mekanda defalarca konser veren ve her seferinde salonu tıklım tıklım doldurmayı başaran grup üyeleri, her zamanki heyecanla sahneye çıktı, ancak hiç beklemedikleri bir tabloyla karşılaştı. Dolu görmeye alıştıkları salonun bu kez neredeyse tamamen boş olması, Yasemin, Eren ve Cemre’den kurulu gruba tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı.



Dördüncüye ihtiyacımız yok

Boş koltuklara şarkı söylemek zorunda kalan Hepsi üyeleri, salona asılan “Dördüncü olmaya geldik. Bize de yer var mı?” yazan afişi okuduktan sonra ise isim vermeden eski grup arkadaşları Gülçin’e gönderme yaptı: “şimdi de bir dördüncü lafı çıktı, değil mi? Ama bizim o dördüncüye ihtiyacımız yok. Bizim için dördüncü sizlersiniz. Yola sizlerle devam ediyoruz.”

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