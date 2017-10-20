Salomon Kapadokya Ultra-Trail yarışları yarın start alıyor 

63 ülkeden 1.684 sporcunun katılacağı ve 110K, 60K ile 30K kategorilerindeki yarışlar Kapadokya\'nın eşsiz güzelliklerinde koşulacak

Nevşehir-(DHA) Peri bacaları arasında Kapadokya\'nın eşsiz güzelliklerinde 21-22 Ekim\'de 110K, 60K ve 30K kategorilerinde dördüncü kez düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'de start yarın veriliyor. 510\'u yabancı olmak üzere 63 ülkeden 1.684 sporcunun katılımı ile düzenlenecek organizasyonda bir önceki yıla göre kayıt yaptıran koşucu sayısı yüzde 50 artarken 22 Ultra-Trail World Tour yarışından biri olan organizasyonda yer alan sporcuların yaklaşık üçte biri yabancı koşucular olacak. Pers dilinde \"Güzel Atlar Ülkesi\" anlamına gelen Kapadokya\'da düzenlenecek olan organizasyonda dünyaca ünlü ultra-trail sporcuları derece için boy gösterecek.

Dünya\'da Ultra Trail sporunun en önemli destekçisi Salomon isim sponsorluğunda Argeus Travel ...Events tarafından Kapadokya\'da dördüncü kez düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail 1.600\'den fazla sporcuyu ağırlayacak.

Yerli-yabancı her seviyedeki koşucunun katılacağı organizasyonda sporcuların 114 kilometrelik parkuru 24 saat içerisinde, 61 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika içerisinde ve 36 kilometrelik parkuru 6 saat içerisinde tamamlamaları gerecek.

GEDİMİNAS GRİNİUS VE JORDİ GAMİTO BAUS, KAPADOKYA\'DA YARIŞACAK

Kısa süre önce dünyadaki 22 Ultra-Trail World Tour yarışından biri olmaya hak kazanan Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'de dünyaca ünlü şu isimler mücadele edecek:

2016 Ultra-Trail World Tour Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius, 2017 UTMB 10.su Jordi Gamito Baus, 2016 yılını ilk 10 içerisinde tamamlayan Marco Zanchi, iki kez Guinness Dünya Rekoru sahibi Calum Neff, kadınlarda UTMB 8.si Amy Sproston ve 9.su Mariya Nikolava, Avrupa ve Dünya şampiyonu \"Dağların Arslanı\" Ahmet Arslan, Vlad Ixel, Robbie Britton, Moritz auf der Heide, Sondre Ahmdal, Mohamed El-morabity, Teresa Nimes ve Harry Jones.

Litvanya, Polonya, Fransa, Çekya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Avustralya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Belçika, İran, Kanada, İngiltere, Malezya, Irak, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Taylan, Kırgızistan, Romanya, Karadağ, Macaristan, Bosna-Hersek, Norveç, Japonya, İspanya, Portekiz, İsviçre, Hırvatistan ve İsveç gibi 63\'den fazla ülkeden sporcular, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinde ter dökecekler.

HEKİMLER, SPORCULARLA SAĞLIK TAVSİYELERİNİ PAYLAŞACAK

Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'de bu yıl ilk defa Acıbadem Mobil, sağlık ekipleri ve ekipmanlarıyla dinlenme istasyonlarında görev yapacak. Acıbadem Fulya Hastanesi uzmanları ile etkinlikte yer alarak sporculara sağlık tavsiyelerinde bulunacak. 20 Ekim Cuma günü etkinlik öncesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ Yaralanmalardan Korunma konusunda söyleşi geçekleştirecek.

Kapadokya Ultra-Trail\'e Salomon\'un yanı sıra Suunto, Acıbadem Fulya Hastanesi, Acıbadem Mobil, Voyager Balloon, Salcano ve Power FM de destek verecek.

ORGANİZASYON, ÜRGÜP ŞEHİR MERKEZİNDE SONA ERECEK

Kapadokya\'da düzenlenecek olan organizasyon, Ürgüp şehir merkezinden başlayacak ve Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa ve Karlık gibi bölgelerin geçilmesinin ardından yine Ürgüp şehir merkezinde sona erecek.

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