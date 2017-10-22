Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları sona erdi

110K\'da Grinius ünvanı korudu

60K\'da Der Heide, 30K\'da ise Ahmet Arslan birinciliği elde eden sporcular oldu

Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışlarının sonuçları belli oldu.

Dünyada ultra trail sporunun en önemli destekçisi Salomon\'un isim sponsorluğunda Argeus Travel Events tarafından Kapadokya\'da dördüncü kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, bu sabah yapılan çocuk koşusuyla sona erdi. Kapadokya Bölgesi\'nde düzenlenen ve startı ile finişi Ürgüp\'te yapılan 114 kilometrelik 110K yarışını, 10.56.07\'lik derecesiyle geçen yılın şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius kazandı. Kadınlarda ise Mariya Nikolova 14.26.16\'lık derecesiyle ipi göğüsledi. Zorlu yarışta 3 kategoride ilk 3\'e giren isimler şöyle:

110K GENEL KLASMAN

Gediminas Grinius - 10.56.07

Andrey Gridin - 12.21.19

Radu Milea - 12.26.41

110K KADINLAR

Mariya Nikolova - 14.26.16

Cristiana Follador - 14.57.41

Elena Polyakova - 15.22.14

60K GENEL KLASMAN

Moritz Auf Der Heide - 05.14.00

Mohamed El-Moratiby - 05.36.42

Mirko Cocco - 05.47.30

60K KADINLAR

Meryem Kılınç Gündoğdu - 06.29.43

Natalie White - 06.56.59

Georgeta Manolache - 07.23.08

30K GENEL KLASMAN

Ahmet Arslan - 03.15.22

Alexandr Konstantinov - 03.20.10

Kamil İnak - 03.23.15

30K KADINLAR

Catherine Martens - 03.31.39

Diana Musatova - 03.35.15

Daniela Marin - 03.37.12

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışların startı (ARŞİV)

-110K yarışının finişi

-Çocuk yarışından görüntüler

Haber: Olgucan KALKAN - Kamera: Sinan KORKMAZER / ÜRGÜP, (DHA)

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