Salomon Kapadokya Ultra-Trail sona erdi

Olgucan KALKAN / NEVŞEHİR,(DHA)

Dev organizasyonda uzun parkuru Andrea Macchi, orta parkuru Moritz Auf Der Haide, kısa parkuru ise Türk sporcu Üzeyir Söylemez kazandı.

Beşinci kez Ürgüp - Kapadokya\'ya Ultra-Trail heyecanı yaşatan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, rekor katılım ile sona erdi. İlk dört yılında yüzde 800 katılımcı artışı başarı gösteren Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'e 2018 yılında 2.000\'den fazla sporcu kayıt oldu ve 1.654 sporcunun parkurlarda mücadele ettiği organizasyon bugün yapılan çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.

Organizasyon mükemmelliği sayesinde tüm sporcuların herhangi bir sağlık veya güvenlik sorunu yaşamadan tamamladığı Salomon Kapadokya Ultra-Trail, eşsiz parkuru sayesinde atletlerden büyük övgü aldı. Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'in 38 kilometrelik kısa parkurunu ise milli atlet, Üzeyir Söylemez şampiyon tamamladı. Söylemez, parkuru 2 saat 47 dakika 10 saniyelik derece ile tamamlarken kısa parkur kadınlar birincisi Yuliya Bozhko ise parkuru 4 saat 9 saniyede bitirdi. Orta parkurun şampiyonu ise geçtiğimiz yılın da birincisi olan Alman atlet Moritz Auf Der Heide oldu. Şampiyon atlet parkuru 5 saat 5 dakika 51 saniyede tamamlarken Brezilyalı sporcu Fernanda Maciel ise parkuru 6 saat 44 dakika 14 saniyede noktalayarak kadınlar birincisi oldu. Kadınlar üçüncülüğünü ise 6 saat 58 dakika 9 saniye ile bir diğer Türk atlet Aslı Sertçelik kazandı. Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'in en zor ve en uzun parkurunda ise sporcular UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya yöresinin vadi ve platolarında yarıştı.

Uzun parkurlar kadınlar birincisi Bulgar sporcu Maria Miteva Nikolova olurken parkur şampiyonu ise İtalyan Andrea Macchi oldu. Macchi 11 saat 12 dakika 34 saniye, Nikolova ise 13 saat, 14 dakika ve 29 saniye\'lik derece elde etti.

Açılış gününden itibaren binlerce Kapadokyalı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fuar Alanı, organizasyonun kapanış gününde ise çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Ödül Töreni öncesinde düzenlenen Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu\'nda çocuklar hem sporla tanıştı hem de yaşıtları ile birlikte vakit geçirdi.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 2019 yılında da binlerce sporcuya, unutulmaz bir parkur deneyimi ve üst düzey organizasyon yapısı sunacak.

Dereceye giren sporcular şu şekilde:

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Kadınlar İlk 3: (Saat.Dakika.Saniye)

1. Maria Miteva Nikolova (Bulgaristan) - 13.14.29

2. Alexandra Kalanova (Rusya) - 13.25.28

3. Francesca Canepa (İtalya) - 13.42.15

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler İlk 3: (Saat.Dakika.Saniye)

1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34

2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34

3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40

Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar İlk 3: (Saat.Dakika.Saniye)

1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14

2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43

3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09

Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler İlk 3: (Saat.Dakika.Saniye)

4. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51

5. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12

6. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35

Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar İlk 3: (Saat.Dakika.Saniye)

1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09

2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34

3. Şulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40

Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler İlk 3: (Saat.Dakika.Saniye)

1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10

2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49

3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocuk koşusundan görüntüler

-Ödül töreninden görüntüler

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