Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu bugün son buldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 64 ülkeden bin 680 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun sona ermesinin ardından ödül töreni düzenlendi.

Erkekler 30K koşusunda, Ahmet Arslan birinci, Kamil İnak üçüncü olurken, kadınlar 60K koşusunda Meryem Kılınç Gündoğdu birinci oldu.

Sporcular, Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Göreme beldesi ile Çavuşin, İbrahimpaşa, Taşkınpaşa, Cemil ve Mustafapaşa köyünü içeren güzergahları takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp parkuru tamamladı.

İlçe meydanındaki törende, yarışlarda 30, 60 ve 110 kilometrelik patika parkurlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Törende, madalya ve sponsor hediyelerinin takdim edildiği sporcular şunlar:

Erkekler 30 kilometre:

1. Ahmet Arslan (Türkiye)

2. Alexander Konstantinev (Rusya)

3. Kamil İnak (Türkiye)

Erkekler 60 kilometre:

1. Moritz Auf Der Heide (Almanya)

2. Mohamed El-Morabity (Fas)

3. Mirko Cocco (İtalya)

Erkekler 110 kilometre:

1. Gediminas Grinius (Litvanya)

2. Andrey Gridin (Bulgaristan)

3. Radu Milea (Romanya)

Kadınlar 30 kilometre:

1. Catherine Martens (Belçika)

2. Diana Musatova (Rusya)

3. Daniela Marin (Romanya)

Kadınlar 60 kilometre:

1. Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye)

2. Natalie White (İngiltere)

3. Georgeta Manolache (Romanya)

Kadınlar 110 kilometre:

1. Maria Nikolava (Bulgaristan)

2. Cristiana Follador (İtalya)

3. Elena Polyakava (Rusya)