Salomon Kapadokya Ultra Trail başladı (geniş haber)

Dünyada ultra trail sporunun en önemli destekçisi Salomon isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından Kapadokya\'da dördüncü kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail\'in son basın toplantısı, Best Western Premier Cappadocia\'da gerçekleştirildi. Elit atlet tanıtımının da yapıldığı toplantıda organizasyonla ilgili detaylar medya mensuplarıyla paylaşıldı. Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney Salomon Kapadokya Ultra Trail\'e 64 ülkeden 1684 sporcunun katılacağını ve bir önceki yıla göre katılım sayısının yüzde 50 arttığını dile getirirken, Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ise Kapadokya Ultra-Trail\'e olan ilginin Salomon olarak kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

SALOMON KAPADOKYA ULTRA-TRAİL\'DE DÜNYACA ÜNLÜ ŞU İSİMLER DE MÜCADELE EDECEK:

2017 UTMB 10.su Jordi Gamito Baus, 2016 yılını ilk 10 içerisinde tamamlayan Marco Zanchi, iki kez Guinness Dünya Rekoru sahibi Calum Neff, kadınlarda ve 9.su Mariya Nikolava, Avrupa ve Dünya şampiyonu \"Dağların Arslanı\" Ahmet Arslan, Vlad Ixel, Robbie Britton, Sondre Ahmdal, Teresa Nimes ve Harry Jones.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı: \" Böyle etkinliklerin artarak yaygınlaşarak hem ülkemiz hem bölgemiz için faydalı olmasını arzu ediyorum\"

4. sü düzenlenen Ultra Trail yarışlarının İlçede düzenlendiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı \"Organizasyonun hem turizm ve kültürle özdeşleşmiş bilinirliliği artan Ürgüp ve Kapadokya\'nın spor vasıtasıyla da bilinirliğinin artmasının hem turizme hem spora olan katkısını önemli buluyorum. Böyle etkinliklerin artarak yaygınlaşarak hem ülkemiz hem bölgemiz için faydalı olmasını arzu ediyorum.Organizasyonda emeği geçen yerelden ulusala tüm destekçilere de şükranlarımı sunuyorum.\" şeklinde konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız: \"Cennet köşelerimizin tanıtımı, insanların dünya barışına birlikte katkı sağlamaları bizleri mutlu ediyor\"

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ise \"Kapadokya\'nın doğal güzellikleri arasında yaklaşık iki bin sporcu koşmaya başladı. Uluslar arası nitelikte bir spor organizesi icra ediliyor, bu yarış bizi mutlu ediyor, Kapadokya\'mızın tanıtımı, Ülkemizin tanıtımı, cennet köşelerimizin tanıtımı, insanların dünya barışına birlikte katkı sağlamaları bizleri mutlu ediyor, Ürgüp Belediyesi olarak, Dünya Kenti Ürgüp olarak bu gibi organizasyonlara her zaman hazır olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu, gerekirse sponsor olacağımızı tüm dünyaya duyuruyor, dünya insanlığına spor camiasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kapadokya Ultra Trail Koşusu bizim için prestij, bu prestiji günden güne üst kademelere çıkarmaya kararlıyız, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, herkesi dünya kenti Ürgüp\'e davet ediyorum.\" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Argeus Travel Events sahibi Aydın Ayhan Güney de şu açıklamaları yaptı: \"Uzun zamandır beklediğimiz Kapadokya Ultra Trauil başarılı ve güzel bir organizasyon oldu. 1600\'e yakın kayıt vardı, 1.400 civarında koşucu start aldı, 64 ülkeden koşucumuz var. Geçen yılki dünya şampiyonun da aralarında olduğu bir çok dünyaca ünlü atletimiz var, Dünyanın en iyi 20 atletinden 7-8 tanesi burada. Yarış başladı sorunsuz devam ediyor. Finishleri beklemeye başlayacağız.\"

\"SALOMON KAPADOKYA ULTRA-TRAİL, WORLD TOUR HAKKI KAZANARAK ÇOK BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ\"

Başlangıç öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya gelen Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

\"Ultra-trail branşı, sporcular için hayli zor bir organizayon. Koşucular, üç kategoride de maraton üstü koşular yapıyor. Özellikle 60K ve 110K kategorilerinde koşan sporcular bedenleriyle değil beyinleriyle koşmak durumunda kalıyor. Ultra-trail\'e katılan tüm sporcular, insan üstü şeyler başarıyorlar. Ayrıca Salomon Kapadokya Ultra-Trail, dördüncü yılında World Tour organizasyonu olmaya hak kazanan ilk organizasyon konumunda. Bu onura, organizasyon kalitemiz ve simgesel bir lokasyona sahip olmamız sayesinde ulaştık. İlk yıl 200 katılımcıyla bu organizasyonu düzenlerken dördüncü yılımızda 1600\'den fazla sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre yarışmacı sayımız yüzde 50 arttı. Ayrıca Kapadokya bölgesinden koşulara katılan sporcu sayısı da her yıl artıyor. Bu yıl bizi çok mutlu eden istatistiklerden biri de genel kadın sporcu sayımızın yüzde 29\'a ulaşması oldu.\"

Aydın Ayhan Güney ayrıca Salomon Kapadokya Ultra Trail\'in bölge ekonomisi için de çok büyük bir değere sahip olduğunu, 3 gün boyunca 2.500 civarında kişinin Kapadokya\'da konakladığını vurguladı. Güney, hafta sonu boyunca 1700 odada geceleme yapıldığını ifade etti.

\"KATILIMIN YÜZDE 50 ARTMASI GURUR VERİCİ\"

Organizasyonun isim sponsoru Salomon adına basın toplantısına katılan Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ise patika koşularına ilgi duyan kişileri doğru organizasyonlara yönlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'e sporcuların gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ateş, katılımcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 artmasının ise kendilerini gururlandırdığını ve Salomon olarak bu sayıyı daha da artıracak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

ELİT ATLETLER TANITILDI

Gerçekleştirilen basın toplantısında elit atletler 2016 Ultra-Trail World Tour Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius, Moritz auf der Heide, kadınlarda UTMB 8.si Amy Sproston ve Mohamed El-morabity medya mensuplarına tanıtıldı.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'de mücadele edecek olan atletler, Türkiye\'de yarışacak olmaktan çok heyecanlı olduklarını ve Kapadokya\'nın her ultra-trail koşucusu için özel bir parkur olduğunu ifade ettiler.

Sporcuların 114 kilometrelik parkuru 24 saat içerisinde bitirmesi gerekecek

ORGANİZASYON, ÜRGÜP ŞEHİR MERKEZİNDE SONA ERECEK

Kapadokya\'da düzenlenecek olan organizasyon, Ürgüp şehir merkezinden başlayacak ve Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa ve Karlık gibi bölgelerin geçilmesinin ardından yine Ürgüp şehir merkezinde sona erecek. Salomon Kapadokya Ultra-Trail\'de 300\'den fazla gönüllü görev yapacak.

Görüntü dökümü

-Sporcuların açıklamaları

-Startın verilmesi , starttan çıkan sporcular

-Ürgüp Bel. Başkanı Fahri Yıldız, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Aydın Ayhan Yılmaz açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler

-Havadan drone ile çekilen görüntü

HABER - KAMERA : Sinan Korkmazer-Ürgüp-DHA

(Fotoğraflı)

