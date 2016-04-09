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Politika

Şalom yazarı: İsrail halkı şaşkın durumda; Türkiye'nin barış mesajlarına şüpheyle yaklaşıyor

"Önceleri antisemitizme varan ifadeler varken..."

09 Nisan 2016 12:59

Şalom gazetesi yazarı Karel Valansi, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin olarak, "İsrail halkı şaşkın. Önceleri antisemitizme varan ifadeler varken şu an Türkiye'nin barış mesajları olumlu olmakla beraber şaşkınlık da yaratıyor" dedi. "İsrail'de Türkiye'ye inanmayan bir kitle var" diyen Valansi, "İsrail'de halkla konuştuğumda 'Biz Türkiye'yi seviyoruz ama bizi düşman olarak göreceklerse neden geleyim Türkiye'ye' diyorlar" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Karel Valensi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'deki terör olaylarına ilişkin olarak, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin hep iyi olmasını istiyoruz. Çünkü herhangi bir problem olduğunda biz hedef haline geliyoruz. Geçenlerde Sinagog'un yıkılmasını gerektiğini söyleyen bir öğretmen haberi bizi endişelendirmekte. Bu, çocuklarını bu okullara gönderen Yahudi ailelerini kaygılandırıyor. Türkiye'de 18 bin Yahudi vatandaşı var. İlişkilerin normalleşme sürecinde İsrail halkı şaşkın. Önce antisemitizime varan ifadeler varken şu an Türkiye'nin barış mesajları olumlu olmakla beraber şaşkınlık da yaratıyor. İsrail'de Türkiye'ye inanmayan bir kitle var. Mavi Marmara ile ilişkiler çok yıprandı. Önce onu düzeltmek lazım. İsrail'de halkla konuştuğumda "Biz Türkiye'yi seviyoruz ama bizi düşman olarak göreceklerse neden geleyim Türkiye'ye" diyorlar."

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