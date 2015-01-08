Salman Rüşdi'den Charlie Hebdo yorumu: Dinler de eleştiriyi hak eder

Her fırsatta diğer dinleri dışlayan köktendinciliği savaşın kaçınılmaz nedeni olarak gören ve bağnaz öfkeye karşı entelektüel özgürlüğü savunan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Hebdo’nun yanında olduğunu şu sözlerle duyurdu: “Her fikir gibi dinler de eleştirimizi ve korkusuz saygısızlığımızı hak ediyor."

Radikal'deki habere göre, Şeytan Ayetleri romanının yayımlanmasının ardından, yirmi altı yıl önce hakkında ölüm fetvası çıkarılan Salman Rüşdi, Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından konuştu.

“Dine saygı mefhumunu ‘dinden korku’nun vesilesi haline getirdiler” diyen Rüşdi, “Her fikir gibi dinler de bizim eleştirimizi, hicvimizi ve evet korkusuz saygısızlığımızı hak ediyor” vurgusu yaptı.

Ünlü yazar, “Tiranlığa, riyakârlığa ve aptallığa karşı hepimizin her zaman özgürlüğün gücü olan mizah sanatının yanında olmamız gerekiyor. Charlie Hebdo’nun yanındayım” ifadelerini kullandı.

'Tövbe etse de öldürün'

Yirmi altı yıl önce Şeytan Ayetleri romanının yayımlanmasının ardından hakkında İran dini lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkarılan Rüşdi’nin üzerindeki kara bulutlar aralanmış değil. İranlı din adamı Ahmet Khatami, geçtiğimiz yıl verdiği bir hutbede, Rüşdi tövbe dahi etse fetvanın geçerliliğini koruduğunu belirterek, yazarı öldürecek Müslümana vaat edilen ödülü 500 bin dolar artırdı. Dolayısıyla ödül 4 milyon dolara yükseldi.