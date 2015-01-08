T24 LogoT24 Logo
Dünya

Salman Rüşdi'den Charlie Hebdo yorumu: Dinler de eleştiriyi hak eder

'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle hakkında ölüm fetvası çıkarılan ünlü yazar Paris'teki katliam hakkında konuştu

08 Ocak 2015 16:02

Her fırsatta diğer dinleri dışlayan köktendinciliği savaşın kaçınılmaz nedeni olarak gören ve bağnaz öfkeye karşı entelektüel özgürlüğü savunan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, silahlı saldırıya uğrayan Charlie Hebdo’nun yanında olduğunu şu sözlerle duyurdu: “Her fikir gibi dinler de eleştirimizi ve korkusuz saygısızlığımızı hak ediyor."

Radikal'deki habere göre, Şeytan Ayetleri romanının yayımlanmasının ardından, yirmi altı yıl önce hakkında ölüm fetvası çıkarılan Salman Rüşdi, Paris'teki mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen ve  12 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından konuştu.

“Dine saygı mefhumunu ‘dinden korku’nun vesilesi haline getirdiler” diyen Rüşdi, “Her fikir gibi dinler de bizim eleştirimizi, hicvimizi ve evet korkusuz saygısızlığımızı hak ediyor” vurgusu yaptı.

Ünlü yazar, “Tiranlığa, riyakârlığa ve aptallığa karşı hepimizin her zaman özgürlüğün gücü olan mizah sanatının yanında olmamız gerekiyor. Charlie Hebdo’nun yanındayım” ifadelerini kullandı.

 

'Tövbe etse de öldürün'

 

Yirmi altı yıl önce Şeytan Ayetleri romanının yayımlanmasının ardından hakkında İran dini lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası çıkarılan Rüşdi’nin üzerindeki kara bulutlar aralanmış değil. İranlı din adamı Ahmet Khatami, geçtiğimiz yıl verdiği bir hutbede, Rüşdi tövbe dahi etse fetvanın geçerliliğini koruduğunu belirterek, yazarı öldürecek Müslümana vaat edilen ödülü 500 bin dolar artırdı. Dolayısıyla ödül 4 milyon dolara yükseldi.

ETİKETLER

salman rüşdişeytan ayetlericharlie hebdofransaparismizah dergisikarikatürsaldırıhz muhammedislammüslümanteröristkatliamingilizhintyazarfetva

İlgili Haberler

Salman Rüşdi'nin kaleminden Marquez: O, hepimizden iyiydi

Hindistanlı yazar Salman Rüşdi, hayatını kaybeden Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in edebiyat dünyasında bıraktığı izleri kaleme aldı

Charlie Hebdo katliamının ardından Fransa'daki camilere saldırı

Russia Today gazetesi Paris’in batısında bir camiye el bombası atıldığını bildirildi

'Charlie Hebdo'nun baba, oğul ve kutsal ruhu cinsi münasebette gösterecek kadar tabulara karşı bir yayın çizgisi var'

‘İslama ve peygambere bundan daha büyük bir hakaret düşünülemezdi’

'Charlie Hebdo kan gölüne rağmen önümüzdeki hafta çıkacak'

Dün saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisinin yeni sayısının haftaya yayımlanacağı açıklandı

Charlie Hebdo'nun adı nereden geliyor, ilk adı neydi, neden değişti, yayın çizgisi ne?

'Charlie Hebdo inançlara, hiçbir dine karşı olmayıp tüm dinlerin fanatizmine ve toplumsal dogmalara mizah yoluyla karşı duruşu vardır'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24