Charlie Hebdo'nun adı nereden geliyor, ilk adı neydi, neden değişti, yayın çizgisi ne?

Gazeteci Ragıp Duran, Charlie Hebdo’nun tüm dinlere aynı eleştirel mesafede olduğunu belirterek “Dergi radikal laisizmi savunur. İnançlara, hiçbir dine karşı olmayıp tüm dinlerin fanatizmine ve toplumsal dogmalara mizah yoluyla karşı duruşu vardır” dedi.

Fransa’nın en köklü mizah dergilerinden Charlie Hebdo’nun çalışanlarına yönelik katliamı değerlendiren gazeteci Ragıp Duran, "saldırı için İslamofobi ya da İslami değerlerin aşağılanması şeklindeki açıklamaların kanlı eylemi meşru göstermek olduğunu" söyledi. Uzun yıllar Fransa medyası için çalışan Duran, Charlie Hebdo’nun tüm dinlere aynı eleştirel mesafede olduğunu belirterek “Dergi radikal laisizmi savunur. İnançlara, hiçbir dine karşı olmayıp tüm dinlerin fanatizmine ve toplumsal dogmalara mizah yoluyla karşı duruşu vardır” dedi.

Cumhuriyet'ten Ahmet Şık'ın haberine göre, Charlie Hebdo’yu “Tipik bir 1968 Mayıs baharı ürünü” diye tanımlayan Duran, “1969’da çıkan dergi Charles de Gaulle muhalifi olarak ilk yayımlandığında adı Harakiri idi. Ancak De Gaulle tarafından kapatılınca bu kez Charlie Hebdo adıyla yayınlarına devam etti. Hebdo haftalık anlamına gelir ve De Gaulle atıfla ismin başına da Charlie koydular.

Politik duruşu anarşisttir, radikal laisizmi savunur. İnançlara, hiçbir dine karşı olmayıp tüm dinlerin fanatizmine karşı bir duruşu vardır. Daha önce de Hıristiyanlık, papa ve Vatikan’la ilgili birtakım karikatür ve yazılar nedeniyle eleştiri konusu olmuş hata hakkında davalar açılmıştı.

Ancak Fransa mahkemeleri derginin yayınlarını basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmişti” diye konuştu. Birkaç yıl önce de kundaklanan derginin tek bir yayına ilişkin bir saldırı olmadığını düşünen Duran, “Zamanlama ve ölü sayısı itibarıyla değerlendirdiğimizde çok profesyonel bir eylem. Yayın kurulu toplantısının olduğu gün ve saatte yapılmış. Geçmişte, 1960’ların başında, Cezayir savaşı nedeniyle OAS (Organisation Armée Secrète - Gizli Ordu Örgütü) isimli örgütün Fransa’da basına yönelik birtakım saldırıları olmuştu ama bu son olay, verdiği zarar itibarıyla Fransa basın tarihindeki en büyük saldırı” dedi. Duran saldırı sonrasında Fransa’da İslamofobi odaklı tepkilerin oluşmasına ihtimal vermediğini ekledi.