Salman Rüşdi yayıncısını eleştirdi

Şeytan Ayetleri adlı romanı büyük tepkilere yol açan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, kendi yayınevinin, başka bir yazarın Hz. Muhammed hakkındaki bir romanını yayınlamaktan vazgeçmesini eleştirdi.



Rüşdi, bugün AP'ye gönderdiği bir elektronik e-posta'da "Yayıncım Random House yayınevinin başka bir yazarın romanının yayınlanmasını, açıkça muhtemel İslami tepkilerden endişe duyarak iptal ettiğini öğrenmekten dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadım. Bu korku yüzünden sansürdür ve aslında çok kötü bir örnek oluşturuyor" ifadesini kullandı.



Random House yayınevi, Sherry Jones'ın ilk romanı, Hz. Muhammed ve eşi Hz. Ayşe hakkındaki "Medine'nin İncisi" (The Jewel of Medina) adlı kitabı yayınlamaktan vazgeçtiğini kabul etti. Kitabı bu ay piyasaya sürmeyi planlayan Ramdom House, bir süre önce yaptığı açıklamada, "güvenilir ve yansız kaynakların" kitabın yayınlanmasının "küçük ve radikal bir kesimin şiddet eylemlerini kışkırtabileceği" uyarısında bulunduğunu belirtti.



Random House sözcüsü Carol Schneider "Kesinlikle sayın Rüşdi'nin görüşüne saygılıyız, ama büyük değerlendirmelerin arkasından ve üzüntüyle aldığımız kararımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

