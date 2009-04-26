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Salma Venedik’te bir kez daha evlendi

Hollywood yıldızlarından Salma Hayek, milyarder Fransız işadamı François Henri Pinault ile 'bir kez daha' evlendi.

26 Nisan 2009 03:00

Hollywood'un en güzel Latin kökenli yıldızlarından Salma Hayek, milyarder Fransız işadamı François Henri Pinault ile 'bir kez daha' evlendi...

Valentina Paloma adını verdikleri 1 yaşında kızları olan çift geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Paris'te sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti. Ancak bu kez kanallar kenti Venedik'te sanat ve siyaset dünyasının ünlülerini katıldığı görkemli bir partiyle evliliklerini kutladı.



Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve eşi Bernadette, Antonio Banderas, Melanie Griffith, Charlize Theron ve nişanlısı Stuart Townsend, Penelope Cruz ve Javier Bardem, Woody Harrelson, Josh Hartnett, Jshleyy Judd çiftin düğün yemeğine katılan ünlülerden bazıları.

Parti, Hayek'in eşi Pinault'nun ailesine ait olan beyaz mermerden inşa edilmiş Palazzo Grassi'de verildi. Çift 2006 yılında burada tanışmıştı.

Hayek sessiz sedasız gerçekleşen nikâh töreninin ardından "Milyonlarca dolar harcayarak düğün yapmak son derece gülünç. Bunu hiçbir zaman hayal etmedim" demişti.





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