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Salma Hayek'in kocasını rehin aldılar

Meksika asıllı ünlü yıldızı Salma Hayek'in milyarder eşi Francois-Henri Pinault, işten çıkardığı işçilerin gazabına uğradı

02 Nisan 2009 03:00

Hollywood'un Meksika asıllı ünlü yıldızı Salma Hayek'in milyarder eşi Francois-Henri Pinault, işten çıkardığı işçilerin gazabına uğradı.PPR, Printemps, Redoute, Fnac, Le Point Dergisi, ünlü müzeyede evi Christie's ve Gucci markalarının sahibi Francois-Henri Pinault, işten çıkarıldığını duyan işçiler tarafından Paris'te bir otomobilin içinde rehin alındı. Ünlü Fransız milyarder, telefonla yardım istediği polislerce ancak bir saat sonra kurtarılabildi.


Fransız Radyosu'nun haberine göre olay, Pinault'un, ekonomik kriz nedeniyle firmalarından 1200 işçiyi çıkaracağını açıklaması üzerine meydana geldi.

PPR'deki bir toplantıdan çıkan Pinault bir taksiye bindiği sırada, bir anda öfkeli çalışanlarıyla karşı karşıya kaldı. Fransa'nın en zengin işadamının içinde bulunduğu otomobili alıkoyan çalışanlar, bir saat süreyle protesto sloganları atıp hakaretler yağdırdı.

Salma Hayek'in kocası bunun üzerine polisten telefonla yardım istedi. Protestocular ancak polisin olay yerine gelmesi üzerine ünlü milyarderi serbest bıraktı.

Milyarder işadamı ile Salma Hayek geçen şubat ayında evlenmişti. Çiftin Valentina adında bir kız çocukları var.

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